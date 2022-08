Program EGTS Epson Indonesia Sasar Pulau Kangge dan Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dewi Agustina

TRIBUNNEWS.COM, PULAU KANGGE - Perusahaan manufaktur printer terkemuka PT Epson Indonesia tak hanya mendukung kegiatan pariwisata di Desa Marisa, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Setelah memberikan dukungan terhadap Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) untuk pengembangan wisata di Desa Wisata Marisa, Epson Indonesia melalui Program Epson Go to School (EGTS) memberikan dukungan kepada PAUD Permata Bunda di desa setempat.

Perusahaan ini secara langsung menyalurkan salah satu produknya berupa proyektor kepada PAUD Permata Bunda di Desa Wisata Marisa, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Penyerahan bantuan proyektor dilakukan langsung oleh Managing Director PT Epson Indonesia Muto Yusuke didampingi Head of Marcomm and PR Epson Nolly Dhanurendra kepada pengelola PAUD Permata Bunda, Daimah di Desa Marisa, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor, Jumat (26/8/2022).

Usai penyerahan donasi, Managing Director PT Epson Indonesia Muto Yusuke mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu program CSR di kawasan Indonesia Timur khususnya wilayah Pulau Alor.

"Sebetulnya kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan CSR Epson, yakni program Epson Go to School (EGTS). Jadi kita memang secara kontinyu melakukan kegiatan CSR," kata Managing Director PT Epson Indonesia Muto Yusuke melalui Marcomm and PR Epson Nolly Dhanurendra kepada wartawan di sela-sela penyerahan donasi proyektor kepada PAUD Permata Bunda dalam kegiatan Reward Trip to Alor, Jumat (26/8/2022).

Menurut Nolly Dhanurendra, program Epson Go to School ini sudah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir.

Managing Director PT Epson Indonesia, Muto Yusuke didampingi Program Leader for Alor MPA Yayasan WWF Indonesia, Haries Sukandar dan Ketua Pokdarwis Desa Marisa, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor, NTT, Jumat (26/8/2022). (Tribunnews.com/ Dewi Agustina)

Khusus tahun 2022, Epson Indonesia menyasar wilayah Pulau Kangge dan Alor di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Program ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.