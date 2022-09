Pertemuan Bilateral dengan 12 Delegasi Negara G20, Menkominfo Johnny Plate Bahas Kerja Sama Digital

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dodi Esvandi

TRIBUNNEWS.COM, BALI - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate melakukan pertemuan bilateral dengan 12 Delegasi Negara G20 dan dua lembaga pada pertemuan Keempat Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau Digital Economy Working Group (DEWG) G20 di Nusa Dua, Bali, Selasa (30/8/2022) sore hingga malam.

Sejumlah hal dibahas dalam bilateral meeting itu, mulai dari masalah literasi digital, tenaga kerja di sektor digital, startup, aliran data lintas batas, UMKM, data pribadi, hingga talenta digital.

"Kami juga mendiskusikan kerja sama di bidang ICT dan digital," kata Johnny kepada wartawan di sela-sela pertemuannya dengan 12 delegasi negara itu.

Adapun 12 delegasi negara yang bertemu Johnny itu di antaranya Argentina, Afrika Selatan, Jerman, Kanada, Singapura, Kamboja, India, Jepang, Inggris, Belanda, Spanyol, dan Australia.

Selain itu Johnny juga melakukan bilateral meeting dengan dua lembaga internasional, yakni United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) dan International Telecommunication Union (ITU).

Pembahasan dalam bilateral meeting dengan setiap delegasi itu berbeda-beda.

Ketika bertemu delegasi Argentina, kedua negara membicarakan masalah sektor teknologi informasi dan komunikasi, seperti penyebaran broadband untuk menghubungkan Amerika Selatan ke Asia (dan) Australia.

Kedua negara juga mendiskusikan potensi kolaborasi di ruang digital stream seperti ekonomi digital, keterampilan digital, dan potensi daerah di ruang digital.

Sementara ketika bertemu delegasi Afrika Selatan yang dipimpin oleh Menteri Komunikasi dan Teknologi Digital, Khumbudzo Ntshavheni, kedua negara membahas masalah teknologi digital untuk penyediaan program pelatihan dalam rangka mengembangkan pencari kerja.