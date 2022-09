Game Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition Gratis di Epic Games Store hingga 8 September 2022

TRIBUNNEWS.COM - Game yang dibandrol Rp 525.800, Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition saat ini dibanderol secara gratis di Epic Games Store, Minggu (4/9/2022).

Artinya, saat ini penggemar game PC dapat men-download Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition cuma-cuma tanpa perlu merogoh kocek dengan cara akses Epic Games Store.

Gratisnya game Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition hanya sampai tanggal 8 September 2022 mendatang.

Setelah tanggal tersebut, harus mengeluarkan biaya Rp 525.800 untuk memainkan Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition.

Cara Download Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition Gratis

1. Akses Epic Games Store via website atau aplikasi di laptop/PC.

2. Login akun, jika belum memiliki silahkan daftar terlebih dahulu.

3. Gulir ke bawah hingga menjumpai bagian 'Free games' atau klik di sini.

4. Ketuk cover game Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition atau klik di sini.

5. Klik tombol 'Get' untuk mendapatkan game Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition.