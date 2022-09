Startup Anak Bangsa Diundang Tampil di NXC International Summit 2022 Bali

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah perusahaan rintisan (startup) karya anak bangsa diundang tampil di ajang NXC International Summit 2022 yang diselenggarakan pekan lalu di Nusa Dua, Bali.

NXC International Summit 2022 merupakan gelaran yang mempertemukan investor dari seluruh dunia untuk berinvestasi di startup Indonesia. Ada lebih dari 600 pemimpin teknologi dan pendiri startup terpilih di Indonesia.



Chief Summit Executive NXC International Summit 2022 Edward Ismawan mengatakan, forum ini kembali hadir setelah 2 tahun harus absen akibat pandemi COVID-19. Dia mengatakan, selama masa pandemi banyak kebiasaan baru khususnya di dunia teknologi.

“Forum ini setidaknya dihadiri lebih dari 150 venture capital, sehingga para startup yang datang akan mendapatkan pengalaman yang eksklusif meeting on one one dengan para venture capital,” katanya saat pembukaan NXC International Summit 2022.

Indonesia merupakan negara dengan potensi bisnis yang besar. Dengan adanya NextIcorn, program pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, Indonesia mewujudkan pertumbuhan ekonomi lewat kelahiran unicorn-unicorn baru dapat diupayakan.

Dijelaskan, event kolaboratif ini mengundang startup-startup karya anak bangsa terbaik dan berpotensial, salah satunya Power Commerce Asia, untuk membawa startup bertemu para investor dan pemodal ventura (venture capital).

Founder sekaligus Chief Executive Officer Power Commerce Asia, Hadi Kuncoro mengatakan, perusahaannya menghadirkan solusi bagi industri dalam melakukan transformasi bisnis konvensional menjadi perusahaan berbasis digital.

Perusahaannya juga memperkuat kemampuan digital talent atau SDM dan mengoptimalkan infrastruktur logistik dan platform teknologi agar perusahaan-perusahaan dapat memastikan adaptasi perkembangan digital inovasi kedepan.

"PowerCommerce Asia turut mendukung transformasi digital sesuai program pemerintah untuk sukseskan program G20. Dengan mendukung perkembangan The Bussiness 20 atau B20 Melalui keberadaan para pelaku bisnis dari seluruh dunia, B20 merefleksikan peran sektor swasta sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan berimbang," ujarnya.

Di acara tersebut PowerCommerce memperkenalkan end-to-end solution services yang mencakup e-commerce marketplace enabler, technology development, warehouse management, shipping management & delivery service, digital marketing, payment management dan omni-channel ERP system management. Teknologi omni-channel yang diperkenalkannnya di ajang ini untuk memastikan bahwa seluruh brand dapat memanfaatkan seluruh saluran penjualan yang ada, baik offline maupun online.

Hadi Kuncoro mengatakan, selain mengincar pasar Indonesia, Power Commerce Asia juha menargetkan ekspansi ke pasar Asia Tenggara dengan membuka cabang di Malaysia sejak Januari 2022. Sesuai program pemerintah untuk menyukseskan program G20, PowerCommerce Asia turut berperan dalam transformasi digital di Indonesia.