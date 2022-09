Samsung Luncurkan “The Wall” Layar Micro LED Terbaru untuk Asia Tenggara dan Oseania

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mikael Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, BANGKOK – Samsung Electronics Co., Ltd hari ini meluncurkan dua seri baru “The Wall” atau layar Micro LED mutakhir untuk pasar Asia Tenggara dan Oseania pada gelaran perdana Samsung Display Tech Summit 2022 di Bangkok, Thailand, Selasa (13/9/2022).

Teknologi Micro LED menawarkan pengalaman menonton yang imersif dalam format layar besar dan resolusi tinggi, menciptakan keterlibatan konsumen yang premium untuk perusahaan.

Sebagai pelopor layar Micro LED, Samsung [pertama kali meluncurkan “The Wall” di 2018 yang saat itu merupakan layar modular konsumen Micro LED 146 inci pertama di dunia.

Di Bangkok, “The Wall” memungkinkan The Forestias by MQDC, proyek pengembangan properti terbesar di Thailand, untuk menghadirkan pengalaman sinematik 360 derajat yang unik untuk menginspirasi pelanggannya.

“Micro LED mewakili masa depan inovasi layar. Samsung memimpin dalam adopsi Micro LED di Asia Tenggara dan Oseania dengan seri The Wall andalan kami. Memperkaya jajaran The Wall dengan peluncuran model All-in-One, kami menawarkan pengalaman yang lebih imersif dan inovasi dalam pemasangan, yang secara signifikan menyederhanakan prosesnya, serupa seperti memasang TV konsumen,” kata Leslie Goh, Head of Regional Display Solutions, Southeast Asia & Oceania, Samsung Electronics.

“Kita berada di tengah-tengah pergeseran skala besar menuju interaksi hybrid, di mana setiap orang diharapkan dapat terhubung secara mulus baik di meja kantor, ruang rapat, ruang kelas, kafe, atau di home office mereka,” kata Alex Hong, Head of Asia Sales & Marketing Group, Display Solutions, Samsung Electronics.

Dia mengatakan, perusahaan kini memiliki kesempatan menata kembali masa depan produktivitas dan kolaborasi yang menggabungkan dunia fisik, digital, dan virtual.

"Saya bersemangat dengan peran teknologi layar dalam membantu berbagai perusahaan untuk terhubung kembali dengan pemangku kepentingannya di dunia hybrid yang terus berkembang,” ujarnya.

The Wall All-in-One, juga disebut IAB Series, membawa kemudahan pemasangan Micro LED ke tingkat berikutnya.

