Industri Game Web3 Tetap Tumbuh di Tengah Penurunan Ekonomi Global

Ilustrasi. Total investasi di industri game Web3 selama kuartal ketiga tahun ini mencapai 1,1 miliar dolar AS, dengan perkiraan total investasi selama tahun 2022 mendekati 10 miliar dolar AS.

Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni



TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Industri game Web3 menunjukkan kekuatannya meski penurunan ekonomi global telah mempengaruhi pasar tradisional dan cryptocurrency.

Dikutip dari Bitcoin News, perusahaan analisis data blockchain DappRadar merilis laporan terbaru yang menunjukkan beberapa proyek penting di industri game Web3 telah membukukan angka positif terkait jumlah pengguna maupun penjualan.

Industri game Web3 mencatat investasi sebesar 748 juta dolar AS sejak 1 Agustus 2022, atau 135 persen lebih tinggi dari investasi di bulan Juli. Namun angka tersebut 19 persen lebih rendah dari dana yang diinvestasikan selama bulan Juni, yang menunjukkan industri ini masih dalam proses pemulihan.

Investasi di bulan Agustus termasuk 200 juta dolar AS yang dikumpulkan oleh CEO perusahaan teknologi AS Machine Zone, Gabriel Leydon untuk perusahaan baru bernama Limit Break, dan investasi dari Temasek Holdings di Animoca Brands senilai 100 juta dolar AS .

Angka tersebut akan lebih tinggi dua kali lipat dari total investasi di tahun 2021 yaitu 4 miliar dolar AS.

Laporan yang diterbitkan DappRadar mengungkapkan proyek-proyek penting di sektor game Web3 akan tumbuh sehat, dengan beberapa menunjukkan perkembangan positif.

Meski total pendapatan penjualan game Web3 turun 28,90 persen menjadi 22 juta dolar AS, namun jumlah penjualan naik hampir 40 persen menjadi 19.354, menunjukkan masih ada permintaan untuk produk yang ditawarkan dalam proyek di sektor game Web3.

The Sandbox, platform metaverse berbasis Ethereum, merilis musim ketiganya bulan lalu, menawarkan lebih dari 90 pengalaman baru termasuk The Walking Dead, Snoop Dogg, dan Smurf.

Perilisan ini menyebabkan jumlah pemilik dompet digital aktif di platform tersebut naik sebesar 40 persen.

Stepn, salah satu game pionir dalam industri move-to-earn, telah mempertahankan popularitasnya dengan mencatat 3 juta pengguna bulanan, berdasarkan laporan dari DappRadar.

Dalam laporannya, DappRadar mengakui game Web3 masih dalam tahap perkembangan. Namun perusahaan ini yakin jika pertumbuhan di sektor tersebut berlanjut, maka game blockchain kemungkinan menjadi salah satu industri terbesar di dunia Web3.