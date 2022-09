Genshin Redeem Code Terbaru 17 September 2022, Live Stream Versi 3.1

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini Genshin redeem code atau kode redeem Genshin Impact terbaru, Sabtu (17/9/2022).

Ada tiga kode redeem Genshin terbaru yang bisa diklaim untuk mendapatkan hadiah.

Hadiahnya berupa 100 promogems dan sepuluh mystic enhancement core.

Ada juga kode dengan hadian lima adventurer’s experience.

Lalu, kode ketiga dapat berhadiah 50.000 mora.

Segera lakukan redeem sebelum kode tersebut hangus.

Berikut kode redeemnya:

Genshin Impact 3.1 livestream codes

- 3B6RYY7AHX9D – 100 primogems and ten mystic enhancement ore (new!)

- JT78YH7SGWRZ – 100 primogems and five adventurer’s experience (new!)

- 2BP9HY6BYFR5 – 100 primogems and 50,000 mora (new!)

Genshin Impact codes

- 6A6VJTWGCPYV – 60 primogems and five adventurer’s experience

- GENSHINGIFT – 50 primogems and three hero’s wit (this code works periodically)

Cara tukar kode Genshin Impact

Untuk Genshin Redeem kali ini, kamu minimal harus mencapai rank Adventure 10 terlebih dahulu.

Lalu kamu baru bisa menukar kodenya.

Ini caranya:

- Akses laman genshin.mohoyo.com/en/gift;

- Login menggunakan akunmu;

- Pilih regional;

- Masukkan kode;

- Klik "Redeem Kode".

(Tribunnews.com, Renald)