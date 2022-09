Dynamic Island Hadir di Play Store, Pengguna Android Bisa Rasakan Fitur Anyar iPhone 14 Pro

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK - Peluncuran fitur Dynamic Island yang disebut-sebut sebagai salah satu terobosan tercanggih yang pernah dibuat Apple, belakangan sukses membuat jutaan warga dunia takjub.

Hingga mendorong pengembang untuk membuat aplikasi yang mirip Dynamic Island di ponsel Android.

Dynamic Island sebetulnya adalah istilah yang diberikan Apple untuk fitur toggle yang ada pada bagian atas layar iPhone 14 versi Pro dan Pro Max.

Di gawai terbarunya ini, Apple menghilangkan 'poni' fisik pada layar agar iPhone 14 versi Pro tampil lebih fungsional dan interaktif.

Dimana kehadiran Dynamic Island dapat menampilkan animasi untuk notifikasi dari aplikasi yang sedang berjalan di latar belakang atau background. Misalnya dari aplikasi maps, musik, timer, perekam audio, hingga aplikasi pihak ketiga.

Keunikan ini yang kemudian membuat pengembang aplikasi Android kepincut untuk menghadirkan fitur anyar yang dinamai ynamicSpot ke dalam Play Store agar para pengguna ponsel Android dapat merasakan fitur Dynamic Island, seperti gawai iPhone 14 versi Pro dan Pro Max, dikutip dari Macrumors.

"Dengan dynamicSpot anda dapat dengan mudah mendapatkan fitur Dynamic Island iPhone 14 Pro di perangkat android anda! dynamicSpot memberi anda fitur multitasking mini Dynamic Island membuatnya lebih mudah untuk mengakses pemberitahuan terbaru atau perubahan status ponsel.” jelas pengembang dynamicSpot dalam akun resminya.

Nantinya aplikasi ini dapat diunduh oleh pengguna Android versi 9 yang terbaru, namun sayang karena aplikasi ini masih dalam tahap pengembangan early access atau beta, sehingga kemungkinan besar pengguna masih akan mendapatkan beberapa bug atau masalah saat menautkan fitur ini dalam ponsel.

Meski begitu dynamicSpot akan tampil persis seperti fitur aslinya dengan menghadirkan fitur "Single Tap" dan "Long Press".

Kedua fitur itu yang membuat pengguna bisa mengetuk satu kali (single tap) pada animasi untuk membuka aplikasi dari Dynamic Island. Lalu menekan lama (long press) pada animasi untuk memperluas animasi.

Akan tetapi, notifikasi dynamicSpot akan menghilang dari layar ketika tidak ada notifikasi dan aplikasi yang dijalankan di latar belakang.

Untuk mendapat fitur ini pengguna Android hanya perlu mengunduh dynamicSpot di Play Store, setelah selesai pilih akses notifikasi (Notification Access), kemudian geser tombol toggle ke arah "on".

Sementara untuk mengaktifkan Draw on screen yang dapat mempermudah aksesibilitas (Accessibility), pengguna hanya perlu membuka Installed App, kemudian pilih dynamic Spot, dilanjutkan dengan menekan toggle dari "off" ke arah "on", selanjutnya pilih Allow.

Setelah semua cara selesai dilakukan kini tampilan ponsel pengguna telah sepenuhnya berubah seperti iPhone 14 Pro.