Logitech Rilis MX Master 3S, Mouse Premium Khusus Pengguna Mac Apple

Logitech

Mouse senyap Logitech Pebble M350. Kini Logitech mengenalkan MX Master 3S for Mac, mouse ini dirancang dengan pengaturan Dots per Inch (DPI) atau sensitivitas antara 1000 dan 8000, serta memiliki roda MagSpeed Electromagnetic yang dapat menggulir 1.000 baris per detik.