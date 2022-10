Perluas Layanan, XL Axiata Gandeng CATCHPLAY+

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) melalui XL SATU menjalin kerjasama strategis dengan CATCHPLAY+.

Melalui kerja sama ini, XL SATU menghadirkan tayangan film-film Blockbuster dan serial popular yang bisa dinikmati pelanggan baru melalui televisi dengan menggunakan XL HOME Entertainment Box.

Tayangan ini juga bisa dinikmati oleh seluruh anggota keluarga yang terdaftar dengan paket XL SATU melalui smartphone milik masing-masing yang berlaku mulai 12 Oktober 2022.

Chief of Commercial Officer (Home & Enterprise) XL Axiata, Abhijit Navalekar, mengatakan, sejak diluncurkannya produk XL SATU tahun lalu, pihaknya terus berinovasi dengan bekerjasama dengan banyak partner untuk meningkatkan daya tarik layanan ini.

"Salah satunya melalui kerja sama dengan CATCHPLAY+ ini yang merupakan salah satu perusahaan penyedia hiburan terkemuka di dunia, dengan film-film Blockbuster dan serial populer. Kehadiran layanan dari saluran CATCHPLAY+ akan dapat memberikan kepuasan maksimal bagi pelanggan keluarga Indonesia dalam memanfaatkan koneksi WiFi rumah super cepat dari XL SATU,” kata Abhijit dalam keterangan persnya.

“Kami selalu berusaha memberikan lebih banyak konten terbaik untuk Indonesia. Kerja sama dengan XL Axiata memastikan bahwa semakin banyak orang yang dapat mengakses CATCHPLAY+ dengan internet berkualitas tinggi. Kami sangat bangga dapat menyajikan konten berkualitas seperti film blockbuster terbaru antara lain Bullet Train, Top Gun Maverick, The Spider-Man: No Way Home, The Batman dan masih banyak yang lainnya, bagi semua pengguna XL SATU,” kata Dhini W Prayogo, Country Manager CATCHPLAY+ Indonesia.

Dengan kerjasama kali ini, XL SATU meluncurkan produk bundling spesial untuk pelanggan baru bisa hemat hingga 16 persen biaya langganan per bulan untuk Catchplay+.

Bagi pelanggan yang ingin mengaktifkan bonus CATCHPLAY+ 1 tahun, pelanggan dapat mengaktifkannya dengan menu redeem code pada aplikasi mobile Catchplay+ dan gunakan login id yang sama untuk menikmati di TV rumah melalui XL HOME Entertainment box.

Tak hanya itu, XL SATU juga mempermudah pelanggan dalam mencari aplikasi CATCHPLAY+ melalui tombol khusus CATCHPLAY+ yang tersedia pada remote perangkat XL HOME Entertainment Box.

Selain terus berinovasi XL SATU juga terus memperluas jaringannya ke beberapa kota di Indonesia.

Saat ini layanan XL SATU telah menjangkau sebanyak 36 kota di Indonesia, yaitu :JABODETABEK, Bandung, Banjarmasin, Binjai, Cirebon, Denpasar, Badung, Bantul, Banyumas, Buleleng, Deli Serdang, Gianyar, Gowa, Gresik, Jembrana, Klungkung, Sidoarjo, Sleman, Tabanan, Makassar, Medan, Palembang, Surabaya, Yogyakarta,Balikpapan, Maros,Palangkaraya, Palu, Pontianak dan Samarinda. XL Axiata akan terus memperluas jaringan layanan XL SATU ke berbagai daerah di Indonesia.