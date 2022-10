Ciptakan Keseimbangan, Manajemen Produk Dituntut Mampu Baca Sinyal Pasar

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Digitalisasi dan pertumbuhan startup di Indonesia telah menaikkan kebutuhan atas posisi product manager yang bertanggung jawab untuk memanajemen produk.

Namun, perusahaan yang tidak memiliki manajemen produk yang baik, dan gagal membaca sinyal pasar dinilai akan gagal pula dalam mencapai kesuksesan di pasar.

Hal ini mengindikasikan bahwa tanggung jawab product manager secara garis besarnya yaitu menemukan keseimbangan yang tepat antara kemampuan perusahaan dalam memproduksi produk dengan kebutuhan pasar.

Tanpa hal ini, perusahaan tidak akan dapat bisa mengikuti siklus pasar yang terus berubah dari waktu ke waktu.

Untuk membantu memperbaiki kesenjangan tersebut, Apiary Academy sebagai ekosistem yang membantu talenta digital di Indonesia menyelenggarakan Indonesia Product Conference di Jakarta beberapa waktu lalu.

"Peran product manager di Indonesia, demand-nya banyak, tapi supply-nya kurang, sementara peluang untuk tumbuhnya tinggi sekali,” kata Jessica Casey Jaya, Founder & CEO Apiary Academy yang ditulis Sabtu (15/10/2022).

“Jadi kami ingin mengajak semua teman-teman di sini untuk, bersama-sama ikut serta mengembangkan product ecosystem di Indonesia yang dapat menghasilkan produk unggulan dan berkelas dunia,” sambungnya.

Konferensi tersebut dihadiri oleh lebih dari 700 peserta serta lebih dari 15 product leaders seperti Arrad Fajri selaku Head of Product Tokopedia, Krisna Parahita selaku VP Group Head of Product LinkAja, Sonny Sudaryana selaku Coordinator of ICT Creativity Empowerment Kominfo dan Windy Natriavi selaku Co-Founder dan CPO AwanTunai.

Konferensi satu hari ini juga mendapat dukungan sponsor dari Mixpanel, Sendbird, Netcore, Branch dan AB Tasty yang turut menghadirkan experts untuk menyediakan informasi tentang tools di product management yang bisa dipelajari peserta.

Serta disponsori DKatalis dan Xcidic yang membuka peluang karir di Tech dan Apiary Academy yang menyediakan pelatihan Product Management.

“Acara ini sangat bagus, offline pertama yang paling banyak yang saya hadiri. Harapannya acara ini bisa menginspirasi bagi anak muda yang mau masuk ke product management,” kata Sonny Sudaryana, salah satu Product Leaders yang berbagi tentang Solving the Product Talent Gap in Indonesia.