WhatsApp Error Melanda Sejumlah Negara, Tak Hanya di Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aplikasi berbagi pesan WhatsApp atau WA error mengalami gangguan pada Selasa (25/10/2022) siang

“WhatsApp” dan "WhatsApp down" menjadi trending di Twitter.

WhatsApp mengalami eror baik pada aplikasi ponsel maupun situs web.

Dipantau dari situs Down Detector untuk wilayah Indonesia, laporan pengguna yang mengeluhkan WhatsApp down dimulai sejak Selasa (25/10/2022) sekitar pukul 13.55 WIB.

Hingga pukul 14.41 WIB, ada sekitar lebih dari 8.833 orang pengguna Indonesia yang melaporkan bahwa WhatsApp down.

Pengguna melaporkan masalah pada WhatsApp terjadi pada aplikasi, koneksi server, dan juga situs web.

Pengguna yang melaporkan masalah aplikasi ada sebanyak 51 persen.

Sedangkan pengguna yang melaporkan masalah koneksi server sebanyak 41 persen, dan yang melaporkan masalah pada situs web sebesar 8 persen.

Sementara itu, dari pantauan Kompas.com melalui situs Down Detector secara global, masalah WhatsApp down tak hanya terjadi di Indonesia saja.

Namun juga dilaporkan oleh pengguna di berbagai negara.

Diantaranya adalah pengguna di Polandia, Spanyol, Vietnam, Dubai dan juga India.

“Whatsapps down in Viet Nam, Ha noi,” ujar pengguna dengan nama Tr?n H?i Quân.

“Down in Spain,” ujar akun dengan nama Elisabet.

“Its down in singapore under M1,” ujar akun J.Jong.

“Down in Poland,” ujar akun Thomas.

Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari WhatsApp mengenai penyebab mengapa WhatsApp down.

Sumber: Kompas.com/Tribunnews.com