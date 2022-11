Ratusan Perusahaan Teknologi China Unjuk Gigi di OCTF 2022 Intelligent Technology Exhibition

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ratusan perusahaan teknologi dari China unjuk gigi di pameran OCTF 2022 (Jakarta) Intelligent Technologi Exhibition yang berlangsung selama tiga hari di ICE BSD City, Tangerang, Jumat sampai Minggu 11-13 November 2022.

Lebih dari 100 perusahaan teknologi pintar yang berpartisipasi di pameran ini berasal dari Provinsi Guangdong, China.

“Pameran ini membawa perusahaan manufaktur cerdas RRT, produk cerdas dan teknologi tinggi ke Indonesia. Kami akan berusaha untuk mempromosikan kerja sama investasi antara Indonesia dan RRT,” ujar Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI Vinsensius Jemadu saat membuka pameran, Jumat lalu.

Dia mengatakan, pada bulan Juli tahun ini Presiden Joko Widodo dan Presiden China Xi Jinping membuat kesepakatan untuk membentuk motor penggerak kerja sama dalam bidang politik, ekonomi, budaya dan maritim kedua negara.

Vinsensius mengatakan, Kemenparekraf RI mendukung realisasi keputusan Presiden untuk mendorong kerja sama antara pengusaha dengan pengusaha kedua negara di bidang ekonomi kreatif yang menjadi tulang punggung negara.

Dia mengatakan, Indonesia dan China terus meningkatkan kerja sama dan pengusaha kedua negara terus menjalin hubungan yang erat.

Dia berharap ajang Overseas Chinese Fair yang menghadirkan perusahaan teknologi pintar, perusahaan teknologi tinggi ini, memberikan manfaat yang besar bagi pengusaha kedua negara dalam meningkatkan kerja sama investasi dan perdagangan.

Wakil Ketua Umum Perkumpulan Teo Chew Nusantara, Irman mengatakan, pameran ini memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kerja sama ekonomi dan perdagangan Indonesia dan China.

Ia berharap ajang ini bisa dimanfaatkan pengusaha Indonesia untuk menjajaki kerja sama sehingga perusahaan dari RRT terus berinvestasi di Indonesia.

Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Indonesia Tionghoa (PERPIT) Abdul Alek Soelystio menambahkan, periode 10 tahun terakhir merupakan periode yang begitu harmonis dalam sejarah hubungan ekonomi dan perdagangan Indonesia-China.

Dia mengatakan, kerja sama kedua negara begitu komprehensif di berbagai bidang. Salah satu kerja sama itu berupa terwujudnya impian kereta api berkecepatan tinggi di Indonesia.

Menurutnya, jumlah pelajar Indonesia yang melanjutkan studi di China juga kian meningkat, dan semakin banyak wisatawan RRT mengagumi keindahan alam dan budaya Indonesia.

Dia menuturkan, pameran OCTF 2022 (Jakarta) Intelligent Technology Exhibition berfokus pada teknologi cerdas, menghadirkan sejumlah besar produk cerdas buatanChina, terutama di bidang kesehatan medis dan pembangunan kota pintar, yang merupakan kebutuhan mendesak pembangunan Indonesia saat ini.

Bertindak sebagai pengawas pameran ini adalah China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) Guangdong Committee.

Sementara bertindak sebagai host pameran adalah Shenzhen Overseas Chinese Think Tank, Shenzhen Overseas Exchange Association dan TusHolding (GBA) dan sebagai penyelenggaranya adalah Shenzhen OCTF Investment and Management Co., Ltd dan Guangdong Guangzhan International Exhibition Co.,Ltd dan TusPak WHA dan didukung Shenzhen Venture Capital Association.