The Game Awards 2022. Berikut daftar nominasi The Game Awards 2022, lengkap di masing-masing kategori mulai

TRIBUNNEWS.COM - Daftar nominasi The Game Awards 2022 telah diumumkan.

Diketahui ajang penghargaan bagi pemain, pengembang dan seluruh orang yang terlibat dalam industri video game ini akan berlangsung pada 8 Desember 2022 di Microsoft Theater, Los Angeles, California.

The Game Awards 2022 juga akan disiarkan secara live streaming.

Selain mengumumkan daftar nominasi The Game Awards 2022, voting untuk masing-masing game juga sudah dibuka di laman thegameawards.com.

Terdapat 31 kategori dalam nominasi The Game Awards 2022, mulai dari Game of The Year, Best Mobile Game hingga Best Esports Event.

Untuk lebih lengkapnya, berikut daftar nominasi The Game Awards 2022 untuk masing-masing kategori yang dirangkum dari laman thegameawards.com:

1. GAME OF THE YEAR

A Plague Tale: Requiem (Asobo Studio/Focus Entertainment)

Elden Ring (FromSoftware/Bandai Namco)

God of War Ragnarök (Sony Santa Monica/SIE)

Horizon Forbidden West (Guerrilla Games/SIE)

Stray (BlueTwelve Studio/Annapurna)

Xenoblade Chronicles 3 (Monolith Soft/Nintendo)

Nominasi The Game Awards 2022 kategori Game of The Year (thegameawards.com)

2. BEST MOBILE GAME

Apex Legends Mobile (Lightspeed & Quantum/Respawn/EA)

Diablo Immortal (Blizzard/NetEase)

Genshin Impact (HoYovese)

MARVEL SNAP (Second Dinner Studios/Nuverse)

Tower of Fantasy (Hotta Studio/Perfect World/Level Infinite)

3. BEST ONGOING

Apex Legends (Respawn/EA)

Destiny 2 (Bungie)

FINAL FANTASY XIV (Square Enix)

Fortnite (Epic Games)

Genshin Impact (HoYoverse)

4. BEST GAME DIRECTION

Elden Ring (FromSoftware/Bandai Namco)

God of War Ragnarök (Sony Santa Monica/SIE)

Horizon Forbidden West (Guerrilla Games/SIE)

Immortality (Half Mermaid)

Stray (BlueTwelve Studio/Annapurna)

5. BEST NARRATIVE

A Plague Tale: Requiem (Asobo Studio/Focus Entertainment)

Elden Ring (FromSoftware/Bandai Namco)

God of War Ragnarök (Sony Santa Monica/SIE)

Horizon Forbidden West (Guerrilla Games/SIE)

Immortality (Half Mermaid)

6. BEST ART DIRECTION

Elden Ring (FromSoftware/Bandai Namco)

God of War Ragnarök (Sony Santa Monica/SIE)

Horizon Forbidden West (Guerrilla Games/SIE)

Scorn (Ebb Software/Kepler Interactive)

Stray (BlueTwelve Studio/Annapurna)

7. BEST SCORE AND MUSIC

Olivier Deriviere, A Plague Tale: Requiem

Tsukasa Saitoh, Elden Ring

Bear McCreary, God of War Ragnarök

Two Feathers, Metal: Hellsinger

Yasunori Mitsuda, Xenoblade Chronicles 3

8. BEST AUDIO DESIGN