WhatsApp Tunjuk Calvin Kizana sebagai Head of WhatsApp Indonesia

Calvin Kizana, Head of WhatsApp Indonesia. Pendiri Playday dan PicMix serta COO GoPlay, perusahaan platform live-streaming dari Gojek ini ditunjuk sebagai Bos WhatsApp Indonesia.

TRIBUNNEWS.COM - WhatsApp resmi menunjuk COO GoPlay, perusahaan platform live-streaming dari Gojek, Calvin Kizana sebagai Head of WhatsApp pertama di Indonesia.

Calvin memulai peran barunya sebagai bos WhatsApp (WA) Indonesia dari kantor Jakarta hari ini, Senin (28/11/2022).

Anak perusahaan Meta mengungkapkan penunjukkan ini memperkuat pentingnya Indonesia bagi WhatsApp.

"WhatsApp memiliki komitmen yang kuat untuk Indonesia, dan kami sangat termotivasi oleh dampak positif dari kemitraan kami dengan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan bisnis."

"Sebagai pengusaha sukses, Calvin tahu apa yang diperlukan untuk membangun kemitraan yang berarti, yang memberikan nilai nyata bagi masyarakat, dan kami sangat senang Calvin bergabung," kata Victoria Grand, Vice President of Global Affairs & Strategic Markets WhatsApp dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com.

Bos baru WhatsApp Indonesia ini memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun sebagai pengusaha, pemimpin, pendiri, dan penasihat di bidang teknologi.

Sebelum bergabung dengan anak perusahaan Meta, Calvin bekerja sebagai COO GoPlay, perusahaan platform live-streaming dari Gojek.

Ia juga tercatat sebagai pendiri startup Playday, sebuah platform live-streaming, dan PicMix, sebuah platform media sosial.

Pada tahun 2014, Calvin dianugerahi digital entrepreneur of the year oleh Ernst and Young.

Menurutnya, WhatsApp menghubungkan banyak orang di Indonesia termasuk teman, keluarga, dan komunitas.

"Ini adalah kesempatan luar biasa bagi saya untuk mengerjakan produk yang menyentuh kehidupan banyak orang di seluruh Indonesia, dan saya tidak sabar untuk memulainya," kata Calvin Kizana.

Hal pertama yang akan dilakukan Calvin sebagai bos WA Indonesia yakni memperkuat kemitraan lokal WhatsApp di Indonesia.

Selain itu juga akan fokus memperluas penggunaan WhatsApp Business untuk membantu orang menemukan, mengirim pesan, dan berinteraksi dengan bisnis di dalam aplikasi.

Selama beberapa tahun terkahir, anak perusahaan Meta ini telah melakukan investasi yang signifikan di Indonesia.