Fitur Terbaru WhatsApp Bisa Kirim Pesan ke Diri Sendiri, Begini Caranya

Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni



TRIBUNNEWS.COM, CALIFORNIA - Aplikasi perpesanan WhatsApp memperkenalkan fitur baru yang memungkinkan pengguna mengirim pesan ke diri sendiri seperti daftar belanja atau catatan pengingat.

Fitur baru tersebut disebut "Message Yourself" dan telah dikonfirmasi induk WhatsApp, Meta Platforms Inc. Fitur baru ini pertama kali diungkapkan WABetaInfo, situs web yang melacak fitur baru WhatsApp, beberapa minggu lalu sebagai bagian dari uji beta.

Melansir dari Edgadget, fitur Message Yourself dilaporkan akan diluncurkan secara global untuk pengguna iOS dan Android dalam beberapa minggu mendatang.

Untuk menggunakan fitur ini, berikut langkah-langkah yang harus dilakukan pengguna WhatsApp:

1. Setelah mendapat pembaruan aplikasi, pengguna WhatsApp dapat melihat kontak mereka sendiri di bagian atas daftar kontak saat membuat pesan baru.

2. Setelah pengguna mengklik kontaknya sendiri, maka tinggal mengirim pesan ke diri sendiri.

3. Pengguna dapat menyematkan obrolan Message Yourself ke bagian atas daftar percakapan untuk akses yang lebih mudah.

Fitur ini bisa membantu pengguna yang ingin mengirim catatan, pengingat, daftar belanja dan hal lainnya yang mungkin perlu mereka ingat.

Hingga saat ini, pengguna WhatsApp hanya dapat mengirim pesan kepada diri sendiri dengan membuat grup yang berisi kotak mereka sendiri atau menggunakan fitur "click to chat".

Sementara platform saingan WhatsApp, Signal memiliki fitur yang disebut "Note to Self" yang menawarkan banyak hal yang sama. Seperti yang disebutkan sebelumnya, pengguna akan melihat fitur Message Yourself dalam beberapa minggu ke depan baik di Android atau iOS.