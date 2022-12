TRIBUNNEWS.COM - Berikut cara bikin Spotify Wrapped 2022 dan bagikan di media sosial.

Diketahui, Spotify telah merilis fitur terbaru yaitu Spotify Wrapped 2022 pada Kamis (30/11/2022).

Spotify Wrapped 2022 merupakan fitur yang memudahkan pengguna untuk melihat kembali trek, lagu dan artis favorit dam melihat aktivitas mendengarkan selama setahun terakhir.

Namun setiap tahunnya, Spotify Wrapped akan merilis fitur-fitur terbaru.

Pada tahun 2022, Spotify Wrapped merilis 2 fitur terbaru yaitu 'Listening Personality' dan Audio Day, dikutip dari digitaltrends.com.

Fitur Listening Personality pada Spotify Wrapped 2022 adalah menunjukkan selera musik kamu dengan salah satu dari 16 jenis kepribadian, dikutip dari Spotify.com.

Adapun 16 kepribadian pada fitur tersebut di antaranya, The Specialist, The Adventurer, The Fanclubber, dan The Replayer.

Sementara fitur Audio Day pada Spotify Wrapped 2022 merupakan menguraikan kisah interaktif yang memberikan gambaran tentang bagaimana selera musik kamu sepanjang hari.

Lalu bagaimana cara membuat Spotify Wrapped 2022?

Fitur di Spotify Wrapped 2022

Cara Bikin Spotify Wrapped 2022

1. Download apilikasi Spotify jika belum memiliki

2. Pastikan pengguna iOS dan Android yang memenuhi syarat dengan versi terbaru aplikasi seluler Spotify

3. Login dengan masukkan email dan password

4. Pilih Menu "Search"