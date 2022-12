Adu Inovasi Perangkat Lunak Hingga IoT Global di Ajang Cisco Partner Summit 2022

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, LAS VEGAS - Beragam inovasi teknologi dipamerkan di ajang Cisco Partner Summit 2022 pada 1-3 November di Las Vegas, Amerika Serikat (AS).

Senior Vice President Global Partner Sales and Routes to Market Cisco, Oliver Tuszik mengatakan, kegiatan ini mempertemukan banyak mitra yang telah melakukan proses inovasi hingga peluang baru terkait dengan perkembangan teknologi secara global.

Ada beberapa penghargaan yang diberikan terhadap mereka yang memiliki kinerja terbaik terkait keamanan dan perangkat lunak hingga jaringan perusahaan serta Internet of Things (IoT).

"Selama beberapa tahun terakhir, kita semua dipaksa untuk bereaksi terhadap lingkungan yang berubah dengan cepat, yang menimbulkan banyak risiko dan kerumitan dan setiap tahun kami meluangkan waktu untuk memberikan apresiasi kepada mereka yang berkinerja terbaik dengan pencapaian mereka masing-masing," kata Tuszik.

Begitu pula dengan mereka yang memiliki kolaborasi hingga dampak sosial terhadap sekitar.

Di lama resmi Cisco, dia menjelaskan, mereka yang terpilih adalah mitra yang telah memenuhi berbagai kriteria terkait dukungan terhadap pelanggan dan komunitas, termasuk mengenai teknologi IoT.

"Dari keamanan dan perangkat lunak hingga jaringan perusahaan dan IoT, dari distribusi dan kolaborasi hingga pemasaran dan dampak sosial. Saya sangat senang mengumumkan 21 mitra global yang menerima penghargaan tertinggi ini di Cisco Partner Summit 2022," jelas Tuszik.

Dilihat dari deretan pemenang penghargaan global dalam ajang ini, ada raksasa teknologi global Microsoft yang memperoleh Value Extend Partner of the Year.

Untuk teknologi IoT diperoleh Rockwell Automation dengan penghargaan IoT/Industry Partner of the Year.

Sedangkan ASEAN Partner of the Year, Service Provider Partner of the Year serta ASEAN Theater Winner terkait inovasi aplikasi Mastersystem Sustainability Optimization Application (MSSO) diperoleh Mastersystem Infotama (Mastersystem).

MSSO merupakan inovasi berupa aplikasi yang difokuskan untuk mendorong masa depan berkelanjutan pada sektor service provider dalam mencapai Net Zero Emission.

"Ini menjadi motivasi kami untuk terus menguatkan komitmen dalam meningkatkan pelayanan," kata President Direktur Mastersystem, Eddy Anthony.

Vice President for Americas Distribution Sales Cisco, John Brookbank mengatakan bahwa tema tentang 'Americas Distribution, Fueling Partner Success' tidak akan pernah berubah.

"Menurut saya, tema kami 'Americas Distribution, Fueling Partner Success' tidak akan berubah, karena itulah mengapa kami di sini. Segala sesuatu yang dibagikan secara sempurna pada Partner Summit ini berputar pada tema utama ini," kata Brookbank.