30 Twibbon Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, Beserta Cara Menggunakannya

TRIBUNNEWS.COM - Simak 35 twibbon Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia tahun 2022.

Hari Hak Asasi Manusia Sedunia diperingati setiap tanggal 10 Desember setiap tahunnya.

Pada tahun ini, Hari Hak Asasi Manusia Sedunia jatuh pada hari Sabtu, (10/12/2022) besok.

Dikutip dari ham.go.id, sejarah Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ini berawal dari Perang Dunia ke-2 tahun 1939 - 1945, tragedi itu memberi pelajaran penting bagi masyarakat di dunia.

Agar tragedi tersebut tidak terulang, Majelis Umum PBB sepakat untuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang kemudian menerbitkan resolusi 423 pada 10 Desember 1950.

Saat itu, Majelis Umum PBB menetapkan tanggal 10 Desember sebagai Hari Hak Asasi Manusia Sedunia.

Diketahui, tema Hari Hak Asasi Manusia Sedunia tahun 2022 ini mengusung tema Dignity, Freedom and Justice for All yang artinya 'Martabat, Kebebasan dan Keadilan untuk Semua'.

Untuk memperingati dan memeriahkan Hak Asasi Manusia, kita dapat menggunakan twibbon di bawah ini.

Selengkapnya, inilah twibbon Hari Hak Asasi Manusia Sedunia 2022.

Twibbon Hari Hak Asasi Manusia Sedunia

- Twibbon Hari Hak Asasi Manusia Sedunia 2022

- Twibbon Hari Hak Asasi Manusia Sedunia 2022

- Twibbon Hari Hak Asasi Manusia Sedunia 2022

- Twibbon Hari Hak Asasi Manusia Sedunia 2022