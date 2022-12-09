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Kode Redeem FF Hari Ini, 9 Desember 2022, Berikut Cara Klaim Hadiahnya di reward.ff.garena.com
Daftar kode redeem Free Fire hari ini Jumat (9/12/2022), simak inilah cara klaim hadiahnya di reward.ff.garena.com.
Penulis: Lanny Latifah
Editor: Endra Kurniawan
TRIBUNNEWS.COM - Simak inilah daftar kode redeem Free Fire hari ini, Jumat (9/12/2022).
Kode redeem adalah kode berjumlah 12 hingga 16 digit yang terdiri dari huruf dan angka acak, memungkinkan pemain untuk mendapatkan banyak item eksklusif.
Anda dapat klaim atau tukarkan kode redeem Free Fire melalui situs resmi penukaran hadiah reward.ff.garena.com.
Nantinya, Anda bisa mendapatkan hadiah menarik seperti gloo wall skins, pets, characters, skins, diamond, senjata, costume bundle, voucher, dan item-item gratis lainnya.
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Namun jika terdapat kode redeem FF yang tidak bisa ditukarkan, artinya kode tersebut mungkin sudah melebihi batas waktu penukaran.
Kode Redeem Free Fire hari ini Jumat (9/12/2022), dikutip dari insidesport.in:
3IBBMSL7AK8G
WEYVGQC3CT8Q
4ST1ZTBE2RP9
UVX9PYZV54AC
MCPW2D1U3XA3
EYH2W3XK8UPG
FFCMCPSJ99S3
ZZZ76NT3PDSH