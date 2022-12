Kumpulan Kode Redeem PUBG Mobile Terbaru, 12 Desember 2022, Dapatkan Hadiahnya Secara Gratis

TRIBUNNEWS.COM - Simak kumpulan kode redeem PUBG Mobile yang terbaru untuk hari ini, 12 Desember 2022.

Segera klaim kode redeem PUBG Mobile di laman resmi pubgmobile.com.

Dapatkan hadiahnya secara gratis, mulai dari skin, senjata, voucher, dan item-item lainnya.

Hadiah penukaran kode redeem PUBG Mobile, bisa langsung masuk ke akun Anda dan bisa langsung Anda gunakan untuk bermain.

Pastikan Anda memperhatikan tanggal kadaluwarsa kode redeem-nya.

Klaim kodenya sebelum batas waktu kadaluwarsanya.

Kode Redeem PUBG Mobile 12 Desember 2022 dikutip dari laman prepareexams.com:

PGHZDBTFZ95U – M416 Skin only for the first 5000 players

S78FTU2XJ – New Skin

KARZBZYTR – New Legendary Outfit for Free

RNUZBZ9QQ – New AKM Glacier Skin Redeem Code

JJCZCDZJ9U – Golden Pan Redeem Code

5FG10D33 – Falcon & Get Free Emotes

TIFZBHZK4A – New Legendary Outfit for Free

