Jadi Perangkat Game Terpopuler di Amerika, Penjualan Playstation 5 Raup Keuntungan Miliaran Dolar AS

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK – Playstation 5 besutan Sony Group Corp memimpin lompatan besar dalam penjualan perangkat keras video-game di AS, hingga mencatatkan lonjakan pendapatan sebesar 1,3 miliar dolar AS atau Rp 20 triliun (satuan kurs Rp 15.670) selama November 2022.

Penjualan konsol game besutan raksasa teknologi asal Tokyo ini melesat 45 persen diatas proyeksi outlook, bila dibandingkan dengan pendapatan di bulan sebelumnya yang sempat lesu.

Imbas krisis chip dan logistik akibat pembatasan Covid-19, dikutip dari Bloomberg.

Kebijakan pembatasan wilayah yang diberlakukan pemerintah China membuat sejumlah produsen perangkat keras semikonduktor mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan ekspor. Tekanan ini lantas menyeret turun produksi Sony terhadap konsol Playstation 5.

Kemerosotan penjualan PlayStation 5 tak hanya terjadi di Amerika, di Jepang produksi konsol ini juga turut dipangkas. Bahkan Noah Shop, salah satu pengecer elektronik terbesar di negara itu, mengaku telah mengurangi produksi PS5 dan hanya menawarkan konsol bekas dengan harga 72.000 yen atau Rp 8,1 juta (satuan kurs Rp 113,82).

Namun usai pembatasan wilayah perlahan diperlonggar kini volume produksi PlayStation 5 memulih dan mengungguli penjualan game Nintendo Switch, menurut analis NPD Mat Piscatella kondisi ini terjadi karena Sony Group berhasil memacu kinerja perusahaan dengan meningkatkan volume produksi PlayStation 5.

"PlayStation 5 adalah platform perangkat keras terlaris bulan November dalam penjualan unit dan dolar, sementara Nintendo Switch menempati peringkat ke-2 di kedua di masing-masing lini. Setelah sebelumnya pasokan PS5 secara kronis tertinggal, sejak dua tahun lalu,” jelas Piscatella.

Dirilis pada 2020, PS5 yang memiliki tampilan simpel dan trendi dengan perpaduan warna hitam putih, belakangan menjadi konsol yang paling ditunggu – tunggu bagi para gamer di seluruh dunia.

Dibanding dengan generasi sebelumnya, PS5 dapat diletakkan dengan berbagai posisi baik vertikal maupun horizontal. Sehingga memudahkan penggunaannya meletakan konsol game ini dimana saja.

Karena mengusung komponen grafik ray tracing dengan teknologi terbaru dan dipadu frame rate, konsol ini dapat menghadirkan kualitas cahaya yang begitu jelas pada penggunanya.

Tak hanya itu adanya penyematan teknologi HDR juga membuat tingkat rasio kontras dan warna yang dihasilkan gameplay PlayStation 5 tampak lebih hidup.

PlayStation 5 sendiri telah memakai storage berupa SSD yang akan membuat kecepatan loading menjadi lebih kencang.

Untuk kapasitas penyimpanan PlayStation 5 menghadirkan beberapa pilihan bagi pengguna, seperti 825 GB. SSD yang dipakai juga sudah mendukung transmisi data 5.5 GBps raw dan 8 hingga 9 GBps compressed.

Didesain wireless, pengisian daya saya bisa dilakukan tanpa perlu menyambungkan konsol ke aliran listrik. Selain menghadirkan teknologi terkini.

PS5 juga membawa kecanggihan Virtual Reality yang lebih mutakhir untuk memudahkan pengguna masuk ke dunia game, hanya dengan menggunakan dukungan VR.