Resident Evil Village VR Bakal Tersedia Gratis pada 22 Februari 2023 untuk PlayStation VR2 

TRIBUNNEWS.COM - Capcom dan Sony mengumumkan game Resident Evil Village VR akan tersedia secara gratis mulai 22 Februari 2023.

Pada tanggal tersebut juga akan diluncurkan headset VR terbaru Sony, PlayStation VR2 (PS VR2).

Artinya, franchise ini akan memainkan perannya lagi seperti halnya pada 2016 di mana Resident Evil 7: Biohazard menjadi game kunci untuk peluncuran PlayStation VR.

Pada 22 Februari 2023 nanti, Resident Evil Village VR menjadi DLC (Downloadable Content) gratis untuk game standar PlayStation 5 (PS5).

Artinya, gamer yang sudah memiliki game standar Resident Evil Village akan mendapatkan beberapa konten PSVR2 instan secara gratis.

"Mode VR mendukung seluruh kampanye dan mengangkat pengalaman pemenang penghargaan ke level baru."

"Petualangan yang lebih dalam dan menawan menanti dengan PlayStation VR2... Mode VR menggunakan tampilan 4K HDR, pelacakan mata, dan audio 3D untuk membuat Resident Evil Village lebih realistis dan intens dari sebelumnya," kata Pengembang Capcom, dikutip dari engadget.com.

Capcom berjanji pengontrol Sense PSVR2 akan memungkinkan pemain untuk berinteraksi dengan lingkungannya lewat cara baru.

"Dengan satu pengontrol di masing-masing tangan, Anda dapat merasakan getaran, hentakan, dan hambatan saat Anda berinteraksi dengan objek di dunia dan menembakkan senjata," kata PR Sony.

Gamer dapat mengangkat tangan untuk melindungi dari musuh yang dekat dan senjata akan terasa lebih realistis dalam mode VR.

Gamer juga akan melihat elemen gameplay baru seperti penggunaan ganda dan kontrol gerakan alami untuk mengisi ulang senjata api dan bertarung dengan pisau.

Resident Evil Village VR bakal tersedia gratis untuk PlayStation VR2 (blog.playstation.com)

DLC Resident Evil Village VR akan tiba saat PS VR2 seharga 550 dolar AS (sekira Rp 8.588.827) diluncurkan pada 22 Februari 2023.

Untuk memainkannya, gamer memerlukan Resident Evil Village versi PS5 atau Resident Evil Village Gold Edition.

Sony mengatakan saat peluncuran akan tersedia hingga 20 judul game untuk PlayStation VR2, termasuk Horizon Call of the Mountain dan Among Us VR.

(Tribunnews.com/Fajar)