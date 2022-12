YouTube Uji Coba Fitur Baru Tambahkan ke Antrean di Android dan iOS untuk Pengguna Premium

TRIBUNNEWS.COM - YouTube menghadirkan fitur baru untuk pengguna premium 'tambahkan ke antrean' atau 'add to queue' di Android dan iOS.

Sejatinya, fitur 'tambahkan ke antrean' sebelumnya sudah ada di YouTube versi desktop (laptop/PC) dan aplikasi YouTube untuk smart TV.

Dikutip dari GSMArena, YouTube mengatakan fitur "tambahkan ke antrean" akan tetap dalam pengujian hingga 28 Januari.

Sementara peluncuran resminya akan dilakukan pada hari-hari berikutnya.

Hanya pengguna YouTube Premium yang bisa menguji coba fitur baru ini.

Fitur ini akan berfungsi seperti yang ada di versi web dan TV, pengguna dapat menambahkan video apapun ke dalam daftar putar.

Video akan diputar secara berurutan dan pengguna juga bisa menghapus klip dan mengatur ulang daftar putar melalui menu drop-down.

Bilah antrian juga memiliki opsi hapus yang dapat menghapus semua video yang dikelompokkan.

Dikutip dari 9to5google.com, pengujian fitur baru ini hanya bisa dilakukan oleh pelanggan berbayar YouTube Premium.

Bagi pengguna YouTube Premium, cukup buka aplikasi di Android atau iOS kemudian ketuk avatar profil sebelah pojok kanan atas.

Kemudian pilih 'setelan' dan 'coba fitur baru'.

Setelah 'coba fitur baru' diaktifkan, aplikasi YouTube kemungkinan akan memuat ulang untuk memunculkan fitur 'add to queue'.

Fitur tambahkan ke antrean atau add to queue di YouTube Desktop (Tribunnews.com)

Kemungkinan fitur baru ini akan diluncurkan segera, namun Google diketahui memperpanjang periode pengujian.

Saat ini, pengguna aplikasi YouTube di Android dan iOS hanya menyediakan "Save to Watch later" dan "Save to playlist".

(Tribunnews.com/Fajar)