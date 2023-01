Qualcomm Rilis Snapdragon Satellite, HP Android Bakal Bisa Kirim Pesan Meski Tidak Ada Sinyal

TRIBUNNEWS.COM - Melalui iPhone 14, Apple memiliki Emergency SOS yang memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan (SMS) darurat meskipun tidak ada sinyal seluler.

Pesan darurat tersebut tetap bisa terkirim karena iPhone 14 terhubung ke satelit.

Kini, Qualcomm telah meluncurkan fitur perpesanan berbasis satelit untuk ponsel Android, Snapdragon Satellite.

Adanya fitur Snapdragon Satellite, memungkinkan ponsel-ponsel berbasis Android generasi mendatang bakal bisa digunakan untuk mengirim pesan saat di wilayah susah sinyal.

Tidak hanya dalam keadaan darurat, Snapdragon Satellite juga memungkinkan pengguna Android untuk mengirim pesan seperti biasa layaknya menggunakan jaringan seluler.

Seperti saat sedang berlibur di wilayah terpencil, pedesaan, dan lepas pantai yang jarang ada sinyal seluler.

Dikutip dari qualcomm.com, fitur ini juga dapat mendukung perpesanan dua arah untuk aplikasi perpesanan lainnya.

Artinya, kemungkinan pengguna bakal bisa menggunakan aplikasi perpesanan seperti WhatsApp, Signal, Telegram meskipun berada di wilayah yang tidak ada sinyal seluler.

"Konektivitas yang kuat dan andal adalah inti dari pengalaman premium."

"Satelit Snapdragon memamerkan sejarah kepemimpinan kami dalam memungkinkan komunikasi satelit global dan kemampuan kami untuk menghadirkan inovasi unggul ke perangkat seluler dalam skala besar," kata Durga Malladi, senior vice president and general manager, cellular modems and infrastructure, Qualcomm Technologies, Inc, Kamis (5/1/2023).

Pesan darurat lewat Snapdragon Satellite rencananya akan tersedia di smartphone Android premium generasi berikutnya dan diluncurkan di wilayah tertentu mulai paruh kedua tahun 2023.

Selain di smartphone, Snapdragon Satellite juga akan tersedia di perangkat lain termasuk laptop, tablet, kendaraan, dan IoT.

Dalam membangun Snapdragon Satellite, Qualcomm bekerja sama dengan Iridium.

"Iridium bangga menjadi jaringan satelit yang mendukung Satelit Snapdragon untuk smartphone premium," ujar CEO Iridium Matt Desch.