Sambut Tahun Baru 2023, Ini 4 Smartphone vivo Terbaik dengan Performa Juara!

TRIBUNNEWS.COM – Momen pergantian tahun telah berlalu, saatnya menyongsong tahun yang baru dengan penuh harapan dan rasa optimis. Beragam rencana dan resolusi baru sudah disusun, momen-momen spesial juga sudah menanti kita di sepanjang tahun mendatang. Jangan sampai peristiwa istimewa dengan orang-orang terdekat lewat begitu saja tanpa diabadikan.

Momen-momen spesial ini tentunya perlu diabadikan dengan didukung smartphone yang memiliki teknologi mumpuni. vivo, sebagai perusahaan teknologi yang membawa komitmen dalam menghadirkan produk dengan nilai lebih bagi pengguna, memiliki ragam smartphone di berbagai segmen yang berhasil diluncurkan pada tahun 2022 untuk memberikan pilihan tanpa batas sesuai kebutuhan konsumen.

Alexa Tiara, Public Relations Manager vivo Indonesia mengatakan, "Kami berterima kasih atas kepercayaan konsumen setia vivo pada rangkaian produk teknologi yang kami hadirkan. Sebagai perusahaan teknologi yang selalu mengedepankan kebutuhan konsumen, kami akan selalu berupaya untuk meluncurkan berbagai tipe smartphone dengan beragam fitur andalan, baik melalui fitur kamera terbaik, performa yang juara, dan desain yang elegan untuk mendukung berbagai aktivitas serta ragam hobi pengguna.”

Menyambut tahun baru 2023, vivo membagikan rekomendasi empat smartphone terbaik versi vivo dengan teknologi andalan yang dapat menemani pengguna dalam merayakan akhir tahun serta memaksimalkan ragam rutinitas baru yang lebih baik. Lebih spesialnya lagi masih dalam euforia turnamen sepak bola dunia, vivo menghadirkan program khusus akhir tahun “vivo Festivo Juara” untuk memfasilitasi konsumen mendapatkan keempat smartphone terbaik vivo yang membawa ‘Performa Juara’ dengan ‘Promo Juara’ yang menarik.

1) vivo X80, The Winning Professional Cinematic Smartphone sebagai Pilihan Kompetitif bagi Pecinta Fotografi dan Videografi

vivo X80

vivo membawa keunggulan One Tap to Cinematics melalui vivo X80 yang memungkinkan pengguna mendapatkan hasil foto atau video layaknya kamera DSLR. Integrasi teknologi flagship photography smartphone pada vivo X80 terpusat pada teknologi andal ZEISS Cinematic Style Bokeh untuk foto portrait dan ZEISS Cinematic Video Bokeh untuk memberi dukungan pada mode video. Lebih lagi, teknologi mumpuni smartphone ini masih ditunjang dengan fitur Active Centering OIS System untuk menjaga kestabilan kamera, serta ZEISS Superb Night Camera untuk mendukung pengambilan foto dalam kondisi cahaya apapun. Kamera belakang vivo X80 memiliki konfigurasi 50MP Ultra-Sensing Sensor, 12MP Portrait Camera, dan 12MP Wide-Angle Camera, dan kamera depan mengandalkan 32MP Front Camera. Dengan berbagai teknologi fotografi pada vivo X80, pengguna dapat mengasah hobi fotografi mereka di tahun baru dengan lebih praktis dan efektif tanpa perlu menggunakan kamera dengan lensa yang besar.

Hasil sinematik dari kamera vivo X80, baik foto atau video memiliki kualitas layaknya kamera profesional. Pengguna juga bisa memanfaatkan berbagai fitur yang ada di dalam vivo X80 untuk mendukung proses editing foto dan video hingga menjadi sebuah karya sinematik dengan ragam cerita dan perspektif.

Dengan demikian, momen tahun baru dapat terbingkai dengan kualitas gambar yang memukau serta menjadi smartphone yang ideal bagi para content creator untuk menciptakan kreasi konten yang semakin beragam di tahun 2023.

2) Abadikan Momen Berharga di Akhir Tahun dengan Hasil Cinematic melalui vivo V25

vivo Y25

Melanjutkan perjalanan vivo V Series, vivo juga meluncurkan vivo V25 sebagai The Winning Cinematic Portrait Smartphone, yang khusus diciptakan untuk menunjang kreasi foto dan video dengan lebih sinematik. Membawa terobosan teknologi kamera belakang berupa 64MP OIS Night Camera dengan fitur level flagship OIS Super Night Mode dan Hybrid Image Stabilization, vivo V25 mampu memaksimalkan hasil tangkapan foto dan video dengan lebih jelas, cerah, dan stabil walau diambil dalam kondisi minim cahaya.

Pengguna yang gemar mengabadikan momen keseharian mereka menjadi karya vlog dapat memanfaatkan fitur-fitur fotografi dan videografi, seperti Vlog Movie, 4K Video, dan Dual-View Video. Tidak hanya estetis dan sinematik, fitur ini juga dapat membantu pengguna dalam menghemat waktu ketika memproduksi vlog, sehingga akan mempermudah aktivitas videografi di tahun 2023, termasuk bagi pengguna yang hobi traveling.

Tak hanya itu, dengan performa kuat yang disematkan pada vivo V25, pengguna tidak perlu khawatir smartphone akan lemot karena banyaknya foto atau video yang disimpan dan aplikasi yang dijalankan.

vivo V25 memiliki kapasitas penyimpanan besar 8GB+8GB Extended RAM, sistem pendingin Liquid Cooling System, serta baterai 4500mAh dengan 44W FlashCharge. Pada sisi tampilan, vivo V25 sudah mendapatkan sertifikasi IP54 yang tahan akan debu dan cipratan air, serta sentuhan Fluorite AG Glass pada bodi belakang yang sudah anti-scratch dan anti-fingerprint. Smartphone ini menjadi paket lengkap dan teman yang mampu mengakomodir berbagai rutinitas baru pengguna serta mengabadikan momen spesial tahun baru saat berkegiatan seperti traveling atau hang-out ke tempat kekinian menjadi lebih sinematik.

3) vivo V25e, Smartphone dengan Performa Juara dan Teknologi Cinematic Portrait yang Juara

vivo V25e

Menanggapi tingginya antusiasme konsumen, vivo Indonesia melengkapi pilihan vivo V25 Series dengan meluncurkan vivo V25e yang hadir sebagai The Winning Performance Smartphone dengan harga lebih terjangkau. vivo V25e juga disokong dengan teknologi kamera belakang 64MP OIS Night Camera yang akan membuat hasil foto pada malam hari lebih jelas dan detail. vivo V25e hadir dengan kapasitas RAM lebih besar 12GB+8GB Extended RAM, prosesor Helio G99, 90Hz Refresh Rate, dan baterai besar 4500mAH + 44W FlashCharge dengan kemampuan Super Charge Pump.

Performa vivo V25e memberikan kinerja optimal kepada pengguna di berbagai skenario, bukan hanya fotografi tetapi juga pengalaman mobile gaming yang imersif dengan koneksi jaringan yang lebih baik karena vivo V25e juga memiliki fitur Game Boost Mode, Audiovisual Experience, dan Esport Antenna. Smartphone ini bisa menjadi pilihan terbaik bagi konsumen yang gemar bermain game atau memilih untuk merayakan tahun baru dengan menonton film atau series favorit. Semua dapat dilakukan dengan mudah dan seamless kapan pun dan di mana pun, hanya dalam satu setuhan tanpa harus berganti ke device lain.

4) vivo Y35, Smartphone yang Cost-Efficient dan “Menang Banget” di Segala Aspek pada Kelasnya

Hadir sebagai smartphone yang “Menang Banget” di segala aspek pada kelasnya, vivo Y35 membawa pembaruan teknologi dari performa, kamera, hingga desain. Memberikan pengalaman penggunaan smartphone yang semakin lancar, vivo Y35 telah didukung dengan performa yang “Menang Ngebutnya” dengan kapasitas besar 8GB+8GB Extended RAM, pengisian baterai cepat 44W FlashCharge, dan baterai besar 5000mAh, sehingga tidak perlu khawatir kehabisan daya saat sedang menunggu momen pergantian tahun.

Bukan hanya itu, kemampuan fotografi yang “Menang Jepretannya” pada vivo Y35 disokong kamera beresolusi tinggi 50MP Night Camera dan 16MP Front Camera. Tidak sampai di situ, vivo Y35 memiliki desain yang “Menang Gayanya” berkat sentuhan Crystalline Matte dan vivo Dynamic Design sehingga tampak premium dan elegan.

Smartphone ini juga dilengkapi dengan sertifikasi IP54 Dustproof dan Splash Waterproof yang membuatnya tahan terhadap debu dan percikan air. Konfigurasi desain pada vivo Y35 juga memberikan tampilan ponsel yang populer dan menjamin penggunaan smartphone jangka panjang.

vivo Y35 juga akan cocok untuk menemani pengguna membuka lembaran baru yang lebih baik di tahun 2023 dengan melakukan berbagai aktivitas yang produktif seperti berolahraga. Melalui fitur Ultra Stable Video, pengguna dapat dengan mudah dan bebas melakukan perekaman video atau vlogging ketika jogging, bersepeda, lari, dan hobi lainnya dengan hasil yang maksimal dan lebih jelas, sehingga berolahraga terasa lebih seru. Melengkapi kenyamanan pengguna, vivo Y35 juga dilengkapi dengan fitur Audio Booster 2.0 serta FHD+ Sunlight Screen untuk memberikan pengalaman audio yang maksimal dan pengalaman menonton dengan visual yang imersif.

“Kami harap berbagai varian smartphone vivo yang ditawarkan mulai dari vivo X80, vivo V25, vivo V25e, hingga vivo Y35 dapat menjadi pilihan smartphone yang tepat bagi konsumen untuk merayakan momen tahun baru serta mendukung rutinitas baru di tahun 2023 dengan lebih baik dan semakin produktif. Tidak hanya hadir dengan fitur kamera yang andal, tetapi juga memiliki spesifikasi yang mumpuni mulai dari kapasitas RAM/ROM yang besar, kapasitas baterai yang juga besar, hingga desain premium dan tahan lama,” tutup Alexa.

Program “vivo Festivo Juara” untuk Smartphone vivo dengan ‘Performa Juara’ dan ‘Promo Juara’

vivo Festivo Juara

Bagi konsumen yang ingin mendapatkan empat smartphone terbaik dari vivo bisa membelinya melalui program “vivo Festivo Juara” yang masih berlangsung hingga 9 Januari 2023 mendatang secara online dan offline, di platform Shopee atau seluruh mitra resmi vivo, vivo official store, serta retail partner dari vivo Indonesia. Untuk pembelian vivo X80 secara khusus, konsumen berkesempatan mendapatkan cashback senilai Rp1.000.000,- dengan ketentuan promo ini berlaku selama persediaan masih tersedia.

Untuk pembelian vivo Y35, vivo V25, dan vivo V25e berkesempatan mendapatkan benefit Promo Triple 0 berlaku dengan tenor 6 bulan. Sedangkan, bagi konsumen yang ingin membeli vivo V25 Pro, vivo X80, dan vivo X80 Pro juga berkesempatan menikmati Promo Double Zero berlaku dengan tenor 9 dan 12 bulan. Kedua promo ini berlaku jika konsumen melakukan pembelian secara langsung di seluruh gerai vivo yang bekerja sama dengan Home Credit Indonesia (HCI). Tidak hanya itu, konsumen yang ingin membeli vivo V25e dengan varian RAM terbaru (12GB+256GB) juga bisa mendapatkan Promo Triple 0 dengan tenor 7 bulan apabila melakukan pembelian secara offline di seluruh gerai vivo yang bekerja sama dengan Kredit Plus. Program Triple 0 dan Double Zero berlangsung hingga 31 Desember 2022.

Lebih lagi, untuk pembelian vivo V25, vivo V25 Pro, vivo V25e, vivo X80, dan vivo X80 Pro, vivo juga membuka program trade-in atau tukar tambah melalui kerja sama dengan platform ENB dan Laku6 sampai 31 Desember 2022. Lebih lanjut, konsumen juga berkesempatan mendapatkan akses Vision+ dengan paket Premium dari Vision+ bagi pelanggan aktif Smartfren.

Tidak hanya itu, lewat program spesial ini konsumen bisa menikmati ragam benefit khusus untuk pembelian smartphone vivo X80, vivo V25, vivo V25e, dan vivo Y35 dengan mendapatkan hadiah langsung senilai Rp500.000,-.

Untuk informasi lebih lanjut tentang produk vivo dan program vivo Festivo Juara, serta layanan pendukung, Anda dapat mengunjungi website vivo Indonesia atau akun media sosial resmi di kanal YouTube, Instagram, dan Facebook.