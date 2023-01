Infrastruktur Digital Edukasi Bersama PLN Icon Plus Kerja Sama untuk Pemerataan Akses Internet

PT Infrastruktur Digital Edukasi (IDE) bekerja sama dengan PT Indonesia Comnets Plus (PLN Icon Plus) untuk mewujudkan hadirnya internet yang merata bagi seluruh anak Indonesia.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Infrastruktur Digital Edukasi (IDE) yang merupakan anak usaha dari MobileCom bekerja sama dengan PT Indonesia Comnets Plus (PLN Icon Plus) untuk mewujudkan hadirnya internet yang merata bagi seluruh anak bangsa.

Hal ini sebagai upaya untuk menyukseskan digitalisasi dalam industri pendidikan Indonesia.

PT IDE dengan produk platform khusus pendidikan yang bernama SqolaRia dan Qampus akan menghadirkan ekosistem lengkap yang dapat memudahkan sistem operasi sekolah maupun perguruan tinggi dalam satu pintu.

Kedepannya, platform-platform tersebut akan dapat dengan mulus diakses oleh para pelaku pendidikan dimana saja.

Aksesibilitas tersebut tentu tidak lepas dari peran PLN Icon Plus selaku penyedia jasa internet anakan Perusaan Listrik Negara (PLN) Indonesia.

Sebagai informasi, saat ini lebih dari 30.000 pengguna aplikasi SqolaRia dan Qampus di seluruh daerah di Indonesia.

Founder PT Infrastruktur Digital Edukasi (IDE) Steven Samudera, mengatakan pendidikan harus hadir dan dapat dirasakan oleh setiap anak Indonesia, dimanapun mereka berada.

"Karena Indonesia itu luas sekali, salah satu caranya, adalah dengan mengoptimalisasikan EduTech solution yang tepat. Tentu kami sebagai EduTech platform asli Indonesia betul-betul butuh dukungan internet yang mumpuni, serta mampu menghadirkan titik internet di belahan Indonesia yang membutuhkan," tutur Steven, Selasa (17/1/2023).

Disinilah sinergi antara PT IDE dan PLN Icon Plus menemukan ritme yang sama. Harapannya inklusi pendidikan dapat terealiasasi dengan hadirnya kerjasama ini.

VP Pengembangan Bisnis Konektivitas dan Infrastruktur PLN Icon Plus Lantip Sasmito, mengatakan PLN Icon Plus merupakan entitas dari PLN, yang sebelumnya merupakan anak perusahaan dari PLN, kini telah bertransformasi menjadi Subholding Beyond kWh.

"PLN Icon Plus terus meningkatkan kapabilitas korporasi dengan memberikan layanan solusi digital, baik untuk PLN, Publik maupun hingga Retail," jelas Lantip Sasmito.

Sejalan dengan visi pemerintah untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing dalam menyongsong era digitalisasi 5.0, IDE sebagai perusahaan baru di dunia pendidikan Indonesia, siap membantu negara dalam mentransformasikan industri pendidikan di era digital 5.0.

Pada 2023 ini IDE akan meningkatkan jumlah pengguna agar seluruh sekolah di Indonesia mempunyai aplikasi dan fasilitas teknologi yang sama, dengan tingkat kualitas yang terstandar, sehingga dapat bergerak maju mengejar prestasi gemilang.