Twitter Blue Tersedia di Android, Ini Fitur yang Ditawarkan Berikut Biayanya

Twitter Inc. menetapkan harga berlangganan Twitter Blue bagi pengguna Android sebesar 11 dolar AS per bulan dan menawarkan paket tahunan yang lebih murah dibandingkan dengan biaya bulanan untuk pengguna web.

Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni



TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK - Perusahaan media sosial Twitter Inc. menetapkan harga berlangganan Twitter Blue bagi pengguna Android sebesar 11 dolar AS per bulan.

Twitter menawarkan paket tahunan yang lebih murah dibandingkan dengan biaya bulanan untuk pengguna web.

Bulan lalu, Twitter juga mengubah biaya langganan Twitter Blue bagi perangkat iOS dari 7,99 dolar AS menjadi 11 dolar AS per bulan.

Melansir dari Reuters, tanda centang biru, yang sebelumnya gratis untuk akun milik politisi, tokoh terkenal, jurnalis, dan tokoh publik lainnya yang terverifikasi di Twitter, kini terbuka bagi siapa saja yang bersedia membayar.

Layanan Twitter Blue yang menawarkan jenis paket centang biru tersebut diluncurkan pada tahun lalu untuk membantu Twitter meningkatkan pendapatan, karena pemilik baru perusahaan, Elon Musk, berjuang untuk mempertahankan pengiklan.

Pengguna Google Android dapat membeli langganan bulanan Twitter Blue seharga 11 dolar AS, harga yang sama untuk pengguna iOS Apple, kata Twitter di situs webnya.

Harga yang lebih tinggi untuk pengguna Android kemungkinan akan mengimbangi biaya yang dikenakan oleh toko aplikasi Google Play Store, seperti App Store milik Apple.

Baca juga: Arti Centang Biru, Emas, dan Abu-abu Twitter serta Harga Langganan Twitter Blue

Paket tahunan untuk berlangganan Twitter Blue bagi pengguna yang membayar melalui situs web dihargai 84 dolar AS, sedangkan untuk harga langganan bulanannya sebesar 8 dolar AS, tambah Twitter dalam pernyataannya.

Twitter tidak menanggapi permintaan komentar dari Reuters mengenai strateginya dalam menetapkan biaya berlangganan Twitter Blue bagi pengguna Android.

Fitur Twitter Blue

Selain tanda centang biru, Twitter Blue juga menyertakan sejumlah fitur lainnya untuk meningkatkan pengalaman pengguna di platform tersebut, termasuk:

1. Folder bookmark

Folder Bookmark memungkinkan pelanggan Twitter Blue mengelompokkan dan mengatur Tweet yang Di-bookmark ke dalam folder untuk menemukan tweet lebih cepat.