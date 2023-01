Bondee, Aplikasi Media Sosial dengan Avatar Animasi 3D dan Dunia Virtual

TRIBUNNEWS.COM - Bondee adalah aplikasi media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk membuat avatar dan mendesain room atau kamar sendiri.

Pengguna juga dapat mengobrol dan berinteraksi satu sama lain di Bondee melalui meta-universe, dikutip dari lifestyleasia.com.

Bondee dapat diunduh melalui App Store di iOS dan Google Play Store di Android.

Link download Bondee di klik di sini.

Namun berdasarkan pantauan Tribunnews.com, Jumat (27/1/2023), aplikasi Bondee belum bisa diunduh pengguna iOS di Indonesia.

Meskipun diakses melalui link yang ada di laman resmi bondee.net, App Store menampilkan notifikasi 'aplikasi ini saat ini tidak tersedia di negara atau wilayah Anda' atau 'This app is currently not available in your country or region'.

Belum diketahui apakah aplikasi Bondee ini bakal bisa dimainkan di Tanah Air, namun laman resmi bondee.net telah menyediakan Bahasa Indonesia dalam pilihan bahasa websitenya.

"Masuk ke dunia Bondee, Ciptakan dunia virtual yang menyenangkan!" tulis keterangan di laman resminya tersebut.

Bondee dikembangkan oleh perusahaan teknologi Metadream yang berbasis di Singapura.

Dikutip dari nme.com, diklaim sebagai aplikasi sosial generasi berikutnya, Bondee menampilkan avatar animasi 3D yang bisa dibuat sesuai keinginan pengguna, mirip seperti Animal Crossing.

Pengguna diberi kebebasan untuk membuat avatarnya sendiri bahkan ruangan tempat tinggal pun bisa disesuaikan keinginan.

Tidak hanya itu, pengguna dapat mengobrol dengan teman dan membuat avatar mereka ikut dalam aktivitas virtual seperti berkemah, berayun, menari, berlayar, dan lainnya.

Pengguna dapat saling mengunjungi kamar dan bahkan meninggalkan pesan di kamar tersebut.

Sejak diluncurkan pada Januari 2023, Bondee dengan cepat menjadi salah satu aplikasi terpopuler di Asia, memuncaki peringkat Jejaring Sosial di App Store di Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand.