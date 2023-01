4 Fitur Baru Zoom Meeting, Bisa Pakai Avatar Diri Sendiri

TRIBUNNEWS.COM - Aplikasi video conference Zoom merilis sejumlah fitur baru di awal tahun 2023.

Selain fitur avatar, ada pula meeting templates, chat yang lebih interaktif dan fitur tanya jawab.

Dilansir blog.zoom.us, berikut penjelasan 4 fitur terbaru Zoom.

1. Zoom Avatar

Demi membuat video meeting menjadi fleksibel dan menyenangkan, Zoom menambahkan fitur avatar di salah satu koleksi filternya.

Filter avatar ini merupakan tambahan dari avatar hewan yang telah diperkenalkan sebelumnya.

Avatar akan mengikuti ekspresi dan pergerakan kepala, cocok bagi orang-orang yang malu berada di depan kamera.

Fitur ini masih bersifat beta.

Nantinya Zoom akan menambahkan ekspresi wajah yang lebih beragam, gaya rambut, dan lainnya.

2. Meeting template

Meeting yang berbeda memerlukan pengaturan yang berbeda.

Maka dari itu Zoom menyediakan settingan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan.

- Large Meeting: Cocok untuk rapat seluruh tim di mana teks otomatis diaktifkan untuk semua peserta, dan konten direkam secara otomatis untuk referensi di masa mendatang.

- Seminars: Ideal untuk pelatihan perusahaan atau ruang kelas pendidikan tinggi, yang memerlukan kontrol kerumunan yang lebih ketat sehingga setelan seperti berbagi layar peserta dinonaktifkan.

- K-12: Cocok untuk ruang kelas K-12 (TK sampai kelas 12) di mana jajak pendapat dan kuis lanjutan diaktifkan untuk mendorong keterlibatan dan produktivitas siswa yang lebih besar sambil membatasi fitur yang dapat mengganggu.

Di samping itu, pengguna juga bisa mengatur Meeting Template-nya sendiri.

3. Pesan Beralur dalam Obrolan

Pesan Beralur dalam Obrolan (Zoom)

Obrolan dalam rapat adalah sumber penting untuk berbagi informasi dan memberi komentar selama Rapat Zoom.

Untuk meningkatkan pengalaman obrolan, Zoom akan merilis pesan dan reaksi beralur, yang memungkinkan peserta rapat membuat utas pesan dan menggabungkan reaksi emoji dalam obrolan.

Fitur ini membantu mengatur pesan obrolan dan menegaskan pesan mana yang ditanggapi peserta.

4. Tanya Jawab

Fitur Q&A atau Tanya-Jawab di Zoom Webinar sangat bagus untuk membantu pengguna terlibat dengan peserta webinarnya.

Sekarang pengguna juga dapat menikmati fungsi yang sama dalam Zoom Meetings.

Fitur Tanya Jawab memungkinkan penyelenggara rapat untuk lebih teratur untuk melihat dan menjawab pertanyaan.

Intinya, penyelenggara rapat tidak perlu lagi menyaring pertanyaan-pertanyaan di bagian chat yang biasanya berisi banyak hal.

Host akan memiliki kemampuan untuk menentukan apakah mereka ingin peserta rapat dapat melihat semua pertanyaan, atau hanya pertanyaan yang telah dijawab.

Fitur ini tersedia di akun Zoom One Business, Zoom One Business Plus, Zoom One Enterprise, dan Zoom One Enterprise Plus.

