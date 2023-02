Pengguna Keluhkan Shopee Error Hari Ini, Begini Cara Atasi Akun Keluar Sendiri hingga Gagal Log In

TRIBUNNEWS.COM - Layanan belanja daring atau e-commerce Shopee mendadak menjadi trending di Twitter karena mengalami gangguan pada hari ini, Senin (6/2/2023) siang.

Topik Shopee error ini ramai diperbincangkan karena banyaknya keluhan pengguna yang disampaikan melalui akun Twitter mereka.

Melansir trends24.in, Shopee telah dipakai sebanyak 56 ribu cuitan hingga Senin siang ini.

Banyak dari mereka mengeluhkan akun Shopee yang keluar dengan sendirinya dan gagal log in selama masa gangguan.

Tak hanya itu, ada pula warganet yang mengaku panik dengan saldo e-wallet ShopeePay.

Satu di antaranya adalah cuitan dari akun @femeiedura yang menandai akun Shopee Indonesia.

"@ShopeeID apakah shopee error atau down?"

"Karena akun saya terlogout sendiri secara tiba-tiba."

"Tadi coba login pakai Whatsapp, dikirim link loginnya ga sampai satu menit terlogout lagi," tulis @femeiedura, Senin (6/2/2023) siang.

Menanggapi keluhan itu, akun resmi Shopee pun membalas cuitan tersebut.

Pihaknya menyatakan, ada gangguan yang terjadi karena pemeliharaan sistem.

Namun, gangguan itu tidak akan berlangsung lama karena sudah berangsur normal.

"Hi kak. Terima kasih telah menghubungi kami."

"Mohon maaf sebelumnya sempat terjadi pemeliharaan sistem namun saat ini sudah berangsur normal."

"Jangan khawatir ya kak, kamu bisa coba login kembali secara berkala."

"Terima kasih atas kesabaran dan pengertiannya. ^VY," balas akun @ShopeeID.

Admin akun Shopee pun memberikan saran agar kendala tersebut bisa teratasi.

Pengguna bisa mencoba memasang ulang Aplikasi Shopee di perangkat masing-masing.

Pengguna disarankan menyalakan ulang atau restart perangkat yang digunakan.

Atau pengguna harus memastikan jaringan stabil sebelum kembali mencoba masuk ke akun Shopee pengguna.

Rupanya gangguan ini tidak hanya terjadi di Shopee Indonesia, melainkan Shopee Thailand, Filipina, dan Singapura mengalami gangguan yang sama.

Melalui akun Twitter resminya, Shopee Thailand meminta maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

"Shopee apologizes for any inconvenience caused due to system failure."

"We are working to get the system back to normal as soon as possible," cuit @ShopeeTH, Senin (6/2/2023).

Sementara Shopee Filipina telah menyatakan kembali normal.

"We're back and running, Shopee Fam!"

"You can now use the app at mag-checkout ulit! If you have any concerns,"

"i-DM mo lang si @ShopeeCaresPH or call our Customer Service at (02) 8880 5200 para matulungan ka namin.

Thanks for your patience and happy shopping!" cuit @ShopeePH.

Dari pantauan Tribunnews.com, belum ada pernyataan resmi dari Shopee Indonesia terkait gangguan ini.

Akses akun Shopee juga sudah berangsur pulih di beberapa wilayah.

Mengutip laman Pusat Bantuan Shopee, berikut langkah yang bisa dilakukan jika pengguna mengalami kendala aplikasi error.

Jika pengguna mengalami kendala atau masalah pada aplikasi Shopee dan Shopee Lite, seperti:

- Bermasalah saat memuat halaman aplikasi

- Tidak bisa Top up ShopeePay

- Tidak bisa scan Kode QR

- Tidak bisa memasukkan produk ke keranjang

- Tidak bisa menghapus produk dari keranjang

- Tidak bisa melihat saldo ShopeePay

- Tidak dapat mengirim pesan melalui fitur Chat Shopee

Berikut adalah beberapa solusi yang dapat dilakukan:

Solusi untuk kendala atau masalah pada aplikasi

- Tutup dan buka kembali aplikasi Shopee atau Shopee Lite (tutup paksa aplikasi jika perlu).

- Clear cache aplikasi Shopee dengan masuk ke tab Saya > pilih ikon setting> pilih Informasi > pilih Bersihkan/Hapus Cache.

- Log out dan Log in kembali ke akun Shopee Anda.

- Pastikan aplikasi Shopee dan Shopee Lite Anda sudah diperbarui ke versi terbaru.

Solusi untuk kendala koneksi

- Jika Anda terhubung melalui data seluler, pastikan Anda memiliki koneksi internet yang stabil.

- Jika Anda terhubung melalui Wi-Fi, restart modem atau router yang Anda gunakan untuk memperbarui koneksi internet.

- Hidupkan dan matikan Mode Pesawat di handphone Anda untuk mengatur ulang koneksi.

Tidak Bisa Checkout

Alasan Tidak Bisa Checkout Shopee (Instagram @shopeecare_id)

Melalui postingan di Instagram, Shopee Care juga memberikan beberapa penjelasan mengapa pengguna yang gagal checkout.

Ada sejumlah alasan mengapa pengguna Shopee tidak bisa checkout belanjaan, yakni:

1. Akun dibatasi

2. Metode pembayaran tidak didukung

3. Alamat pengiriman tidak didukung jasa kirim

4. Dimensi produk melebihi batas berat yang ditentukan jasa kirim

5. Jaringan tidak stabil

Pengguna diharapkan memeriksa satu per satu permasalahan agar bisa melakukan checkout kembali.

Selamat mencoba!

(Tribunnews.com/Isti Prasetya, Tiara Shelavie)

