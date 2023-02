Teknologi Cloud Tidak Mahal dan Rumit, Bisa Pacu Bisnis Skala Kecil Menengah Melaju Lebih Kencang

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Blue Power Technology (BPT) dan DigitalOcean berkolaborasi menyediakan solusi cloud computing yang lebih terjangkau untuk perusahaan berskala kecil dan menengah atau small medium business (SMB) di Indonesia, yang memungkinkan SMB mempercepat transformasi digital mereka dan menjadi lebih kompetitif di persaingan pasar nasional dan global.

Dalam ekonomi digital, teknologi dapat membantu pelaku bisnis berskala kecil dan menengah bekerja lebih cepat dan lebih pintar dari sebelumnya.

Hasil survei PricewaterhouseCoopers Consulting Indonesia bertajuk The Impact of Cloud Computing on the Indonesian Economy terungkap bahwa responden dari segmen usaha kecil dan menengah merasakan dampak positif dari penggunaan layanan cloud computing terhadap pendapatan mereka.

Penggunaan layanan cloud mendorong pendapatan perusahaan di segmen ini naik 20 persen atau lebih.

"Coud computing membantu bisnis berkembang lebih cepat. Cloud yang easy to use akan membuat bisnis mereka lebih cepat," ujar Erwin Urip, Presiden Direktur PT Blue Ocean Technology di acara peluncuran infrastruktur teknologi Blue Power bekerja sama dengan Digital Ocean di Jakarta, 7 Februari 2023.

Erwin menjelaskan, manfaat adopsi cloud oleh perusahaan SMB sangat banyak. Antara lain bisa mengurangi biaya awal untuk investasi hardware dan software.

Saat bisnis berkembang, kapasitas cloud bisa ditingkatkan dan sebaliknya, saat bisnisnya turun, bisa mengurangi kapasitas cloud yang diadopsinya.

Manfaat adopsi cloud lainnya adalah memungkinkan perusahaan SMB yang sudah mengadopsi cloud bertarung dengan perusahaan yang size bisnisnya lebih besar di pasar.

"Dengan memgadopsi cloud, SMB tidak akan ketinggalan mengadopsi perkembangan teknologi," tegas Erwin.

Potensi Pasar Besar

Pasar cloud untuk perusahaan di segmen SMB di Indonesia sangat besar, karena jumlah SMB mencapai 43 juta hingga tahun 2025.

Kerjasama DigitalOcean yang dijalin dengan PT Blue Ocean Technology membawa perusahaan SMB Indonesia menjangkau akses ke pasar global.

"Kami menyederhanakan layanan cloud dengan biaya lebih kompetitif di market," ujar Karl Renneker, DigitalOcean Director of Global Partnerships Development.