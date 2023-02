Harga Twitter Blue di Indonesia, Begini Cara Langgangan agar Akun Centang Biru

Tombol Twitter Blue di aplikasi Twitter iOS di Indonesia, Kamis (9/2/2023). Pengguna Twitter Indonesia sudah bisa berlangganan twitter Blue agar akun centang biru. Harga mulai Rp 120.000 per bulan jika daftar lewat twitter.com

TRIBUNNEWS.COM - Layanan Twitter Blue kini bisa dijajal pengguna Twitter di Indonesia.

Pengguna yang telah berlangganan Twitter Blue nantinya akan mendapatkan tanda centang biru (verifikasi) pada masing-masing akun Twitter miliknya.

Pada halaman Help Center Twitter, harga Twitter Blue di Indonesia adalah Rp 120.000 per bulan dan Rp 1.250.000 per tahun.

Harga tersebut berlaku untuk pengguna yang berlangganan melalui web (twitter.com).

Sedangkan pengguna yang berlangganan melalui aplikasi Twitter di ponsel baik iOS maupun Android, dikenakan biaya Rp165.000 per bulan.

Pantauan Tribunnews.com, Kamis (9/2/2023), pada aplikasi Twitter di iOS dan versi web, tombol 'Twitter Blue' sudah tersedia.

Selain mendapatkan akun Twitter centang biru, pelanggan juga akan mendapatkan fitur terbaru yang tidak bisa digunakan oleh pengguna Twitter gratisan.

Fitur-fitur tersebut di antaranya edit tweet, profil NFT, membatalkan tweet, tweet hingga 4 ribu karakter, dan upload video berdurasi hingga 60 menit.

Cara Langgangan agar Akun Twitter Centang Biru

Berikut cara berlangganan Twitter Blue agar mendapatkan akun centang biru.

1. Masuk ke aplikasi Twitter atau akses web twitter.com.

2. Ketuk Profil, di iOS terletak di sebelah kiri atas.

3. Pilih tombol 'Twitter Blue', pengguna web bisa langsung menemukan tombol ini di sebelah kiri.

4. Jika tidak ditemukan, klik ikon titik tiga 'More' tepat di bawah menu Profil, kemudian klik 'settings and support', 'settings and privacy' dan pilih 'Twitter Blue'.