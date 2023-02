Lelang Online, iPhone Generasi Pertama yang Masih Tersegel Terjual Senilai 63 Ribu Dolar AS

Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK - iPhone generasi pertama tahun 2007 terjual dengan harga lebih dari 63 ribu dolar AS dalam lelang online pada Minggu (19/2/2023).

Ponsel, yang dijuluki perangkat "edisi pertama" oleh juru lelang LCG Auctions, masih tersegel dan berada di dalam kotaknya.

Melansir dari CNN, iPhone generasi pertama dijual seharga 599 dolar AS dan menawarkan layar 3,5 inci dengan kamera 2 megapiksel, ditambah opsi penyimpanan 4 GB dan 8 GB, kemampuan internet, dan iTunes.

Baca juga: Harga iPhone 14 Pro Max di iBox Indonesia, Mulai Rp 21 Jutaan

Namun, iPhone generasi pertama tidak memiliki toko aplikasi, berjalan di jaringan 2G dan eksklusif untuk jaringan AT&T.

Penawaran pada ponsel itu dimulai secara online pada awal bulan ini dengan harga 2.500 dolar AS.

Tercatat ada 27 tawaran yang masuk, menurut situs web LCG. Pendiri LCG Auctions, Mark Montero, mengatakan 10 pembeli bersaing untuk mendapatkan iPhone tersebut dan pemenangnya adalah "seorang individu dari Amerika Serikat".

Pemilik iPhone tersebut, penata tato kosmetik bernama Karen Green, menerima ponsel itu sebagai hadiah dengan versi penyimpanan 8 GB dan tidak pernah membuka segelnya, katanya saat tampil di program televisi "The Doctor & The Diva" pada 2019. Seorang juru lelang di acara tersebut menilai ponsel milik Green dapat terjual seharga 5.000 dolar AS pada saat itu.

iPhone generasi pertama lainnya yang belum dibuka seperti milik Green dijual lebih dari 39 ribu dolar AS dalam daftar penawaran oleh LCG Auctions yang ditutup pada Oktober.

iPhone mengubah cara miliaran orang di seluruh dunia untuk berkomunikasi, melakukan pembayaran, melakukan pekerjaan, mengambil foto, dan bahkan cara untuk bangun di pagi hari.

Ponsel produksi Apple itu bahkan disebut mematikan lusinan industri seperti camcorder, pemutar MP3, ponsel flip, namun menghidupkan lebih sektor lainnya.

Ketika menghadiri pameran tahunan Apple Macworld pada 2007, bos Apple saat itu Steve Jobs membuka presentasinya dengan mengatakan, "Kita akan membuat sejarah bersama hari ini."

Jobs menyebut smartphone baru itu sebagai "ponsel revolusioner" yang akan menampilkan iPod, telepon, dan apa yang disebutnya "komunikator Internet".

"Ini adalah revolusi nyata untuk menghadirkan penjelajahan Web nyata ke telepon," ungkapnya pada saat itu.