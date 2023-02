Punya Fitur Unik, Aplikasi SHAREit Tingkatkan Aktivasi Pengguna Lewat Strategi Ini

The Hacker News

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perusahaan teknologi global SHAREit mendorong aktivitas interaksi antar pengguna di aplikasinya melalui program To LOVE is to SHARE di media sosial sepanjang Februari 2023.

Kampanye yang ditujukan untuk para pengguna SHAREit di Indonesia ini diselenggarakan d Facebook, Instagram ini diharapkan dapat mendorong interaksi antar para pengguna melalui fitur unik yang terdapat di aplikasi ini.

Kampanye ini memungkinkan para pengguna untuk memilih aplikasi mana yang ingin mereka bagikan melalui SHAREit. Hasilnya, tiga aplikasi tersebut, yaitu Facebook, WhatsApp, dan Tiktok merupakan yang paling sering dibagikan oleh pengguna melalui SHAREit, sementara aplikasi permainan Minecraft menempati urutan ke-5 dan Special Forces Group 2 menempati urutan ke-6. Dalam urutan 10 besar, aplikasi sosial dan komunikasi meraih enam posisi, termasuk Instagram dan Snapchat.

Menariknya, banyak pengguna yang merekomendasikan SHAREit kepada teman dan keluarga mereka, sehingga SHAREit sendiri berada di posisi ke-7 di antara 10 aplikasi teratas.

Ratusan juta pengguna mengakses SHAREit untuk mengirimkan aplikasi setiap harinya. SHAREit merupakan aplikasi transfer terpopuler yang menggunakan teknologi transmisi jarak dekat untuk membangun jaringan area lokal bagi pengguna yang hanya memiliki dua perangkat. Hal ini memungkinkan para pengguna untuk saling berbagi file harian tanpa Wi-Fi dan konsumsi data

seluler. Meskipun sudah ada teknologi transmisi seperti perangkat keras, jaringan, dan Bluetooth, sebanyak 90 persen pengguna SHAREit memiliki kecepatan berbagi file hingga 40 megabit per detik, artinya dengan SHAREit pengguna dapat 200 kali lebih cepat berbagi file dibandingkan dengan menggunakan Bluetooth.

Sebagai platform transmisi dengan basis pengguna yang besar, skema transmisi SHAREit juga menawarkan metode yang telah teruji dan terbukti untuk meningkatkan trafik ke aplikasi, hal tersebut akan mendorong pengembangan aplikasi menjadi lebih baik dan mencapai manfaat yang optimal dari perkembangan internet seluler di Indonesia.

Menurut Data Reportal yang berjudul Digital 2022: Persentase koneksi seluler di Indonesia telah mencapai 370,1 juta pada tahun 2022, atau tumbuh sebesar 3,6 persen sejak tahun 2021. Sementara pengguna mobile internet mencapai 204,7 juta pengguna, dengan pertumbuhan lebih dari 1% per tahun, di mana mayoritas diakses menggunakan smartphone (93,3%).

Aat Pangestu Hadi, Country Director for Indonesia, Malaysia, dan Thailand Sales at SHAREit Group menuturkan, dengan keunggulan unik di bidang transmisi, pihaknya berharap dapat membantu perkembangan bisnis yang selama ini memanfaatkan pertumbuhan mobile Internet di Indonesia, seperti e-commerce dan gaming.

"SHAREit akan terus memantapkan kontribusinya untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan tumbuh dan mencapai US$146 miliar pada 2025 dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara," ujarnya dalam keterangan tertulis yang dikutip Minggu, 26 Februari 2023.

Dia menambakan, dengan positioning yang kuat dan penawaran value-added kepada para penggunanya, tak heran bila SHAREit mampu mencapai kinerja bisnis yang cemerlang di tahun 2022 dan menargetkan pertumbuhan yang luar biasa di tahun ini.

Menurut AppsFlyer Performance Index, SHAREit berhasil menduduki peringkat No. 4 di dunia dalam hal volume dan peringkat kekuatan di kategori non-game, selain itu untuk semua kategori dalam indeks pembelian dalam aplikasi (IAP) SHAREit menduduki peringkat No. 7 dan menduduki peringkat No. 8 dalam indeks retensi global di seluruh kategori untuk mendorong volume yang besar.

Indonesia sendiri merupakan pasar yang strategis bagi SHAREit. Aplikasi ini meraih peringkat pertama sebagai aplikasi yang paling banyak diunduh secara global dalam kategori utilitas & produktivitas/manajemen file dan mendapatkan peringkat ke-10 sebagai aplikasi yang paling banyak diunduh di Indonesia, berdasarkan laporan tahunan data.ai, State of Mobile 2023.