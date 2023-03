Realme C55 Resmi Meluncur di Indonesia, Hadirkan Fitur Mini Capsule, Ini Spesifikasi Lengkapnya

TRIBUNNEWS.COM - Realme C55 resmi dirilis di Indonesia pada Selasa (7/3/2023), kemarin.

PR Lead Realme Indonesia, Krisva Angnieszca mengatakan Realme C55 akan menghadirkan fitur Mini Capsule pertama di Android.

"Say hello to Mini Capsule pertama di Android. Yes ini adalah smartphone Realme pertama yang jadi game changing," kata Krisva di acara perilisan Realme C55 melalui kanal YouTube realme Indonesia.

Dengan hadirnya fitur Mini Capsule di Realme C55, akan memberikan pengalaman yang berbeda bagi para pengguna.

"Hadirnya fitur Mini Capsule, pastinya akan lebih terintegrasi," jelas Krisva.

Fitur Mini Capsule pada Realme C55 akan memudahkan pengguna untuk mengetahui informasi terkait stasitik langkah penggunaan data dan baterai smartphone hanya melalui notifikasi.

Fitur Mini Capsule ini memiliki fungsi mirip seperti Apple's Dynamic Island milik iPhone 14 Pro.

Spesifikasi Realme C55

Mengutip dari Gadgets 360, Realme C55 menampilkan layar LCD IPS full-HD+ 6,72 inci dengan kecepatan refresh 90Hz, kecepatan pengambilan sampel sentuh 180Hz, dan kecerahan puncak 680 nits

Ponsel ini dilengkapi dengan penyimpanan internal 256GB yang dapat diperluas hingga 1TB melalui kartu microSD.

Kemudian untuk baterai, Realme C55 mengemas kapasitas baterai 5.000mAh bersama dengan pengisian daya SUPERVOOC 33W.

Ponsel ini juga menjalankan Android 13 dengan skin Realme UI.

Selain itu, Realme C55 juga dilengkapi dengan MediaTek Helio G88 SoC yang dipasangkan dengan RAM LPDDR4X hingga 8 GB.

Untuk kamera belakang, Realme C55 mengemas pengaturan ganda yang terdiri dari kamera utama 64 megapiksel disertai dengan sensor kedalaman 2 megapiksel.