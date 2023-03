Transformasi Digital, Datasphere Jadi Solusi Baru Manajemen Data Bisnis

Laporan Wartawan Trinunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - SAP SE, perusahaan perangkat lunak dunia bermitra dengan perusahaan data dan AI Collibra NV, Confluent Inc., Databricks Inc. dan DataRobot Inc.

Kerjasama ini untuk menghadirkan solusi baru manajemen data bisnis melalui SAP Datasphere.

"Kami mengambil langkah selanjutnya untuk mengintegrasikan data SAP dengan data non-SAP dari aplikasi dan platform pihak ketiga dengan mudah dan percaya diri, membuka wawasan dan pengetahuan yang sepenuhnya baru untuk membawa transformasi digital ke tingkat yang lebih tinggi," kata Chief Technology Officer dan anggota Dewan Eksekutif SAP SE Juergen Mueller dalam keterangannya, Selasa (14/3/2023).

Baca juga: Logistics Digital Platform Dorong Efisiensi Ongkos Logistik

Mueller menjelaskan bahwa SAP Datasphere memungkinkan pelanggan untuk membangun arsitektur struktur data bisnis dengan cepat serta memberikan data yang bermakna dengan konteks bisnis dan logika utuh.

“Ini adalah generasi berikutnya dari solusi SAP Data Warehouse Cloud yang memungkinkan para data profesional untuk memberikan akses yang dapat diskalakan ke data bisnis yang sangat penting,” urainya

SAP Datasphere memungkinkan para profesional data untuk membantu mendistribusikan data bisnis yang sangat penting dengan konteks bisnis dan logika yang dipertahankan di lanskap data organisasi mereka.

Adapun manajemen baru data tersebut meliputi integrasi data, katalogisasi data, pemodelan semantik, pergudangan data, data federation, dan virtualisasi data.

Mueller menjelaskan SAP Datasphere dibangun di atas SAP Business Technology Platform (SAP BTP), yang mencakup kemampuan keamanan perusahaan yang kuat seperti keamanan basis data, enkripsi, dan tata kelola.

“Tidak diperlukan langkah atau migrasi tambahan untuk pelanggan SAP Data Warehouse Cloud yang sudah ada, yang akan mendapat manfaat dari fungsionalitas SAP Datasphere baru di lingkungan produk mereka,” katanya.

Baca juga: Webinar Literasi Digital, Pakar Paparkan Kiat-kiat Mengembangkan Bisnis Menggunakan Sosial Media

Fungsionalitas baru mencakup pembuatan katalog data yang secara otomatis menemukan, mengelola, dan mengatur data.

Replikasi data yang disederhanakan untuk mengirimkan data dan pembaruan konstannya secara real-time dan pemodelan data yang disempurnakan yang menjaga kekayaan konteks bisnis data dalam aplikasi SAP.