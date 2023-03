Kode Redeem Genshin Impact Aktif, Kamis 16 Maret 2023, Segera Klaim di genshin.hoyoverse.com

TRIBUNNEWS.COM - Kumpulan kode redeem Genshin Impact terbaru aktif hari ini, Kamis (16/3/2023).

Kode redeem Genshin Impact ini terdiri dari kombinasi huruf dan angka berjumlah 12 dan 16 digit

Sejumlah kode redeem Genshin Impact aktif ini dapat digunakan untuk mengklaim atau ditukarkan dengan hadiah gratis di genshin.hoyoverse.com

Hasil penukaran kode redeem Genshin Impact aktif ini maka akan dapat hadiah menarik di antaranya penghargaan gratis, primes, dan mora.

Hadiah langsung ditambahkan dan digunakan secara otomatis pada akun game Genshin Impact pemain.

Jika kode redeem Genshin Impact tidak dapat ditukar, apabila kode tersebut sudah melebihi batas waktu penukaran.

Baca juga: Kumpulan Kode Redeem Free Fire Hari Ini, 16 Maret 2023, Segera Tukarkan di reward.ff.garena.com

Berikut daftar kode redeem Genshin Impact terbaru, Kamis 15 Maret 2023, mengutip dari laman t-developers.com:

Kode Redeem Genshin Impact aktif:

5SRC28YNNYP9: x100 Primogems and x5 Hero’s Wit

SB8UJ9H7NH8V: x100 Primogems and 50,000 Mora

KARU3RG6NY65: x100 Primogems and x10 Mystic Enhancement Ore

FTRUFT7AT5SV: ten adventurer’s experience, 10k Mora, five fine enhancement ore, five fried radish balls, five satisfying salads

DAQS9FPX2U35: 60 primogems and five adventurer’s experience

GENSHINGIFT: 50 primogems and three hero’s wit (this code works periodically)