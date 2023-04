Pandemi Covid-19 Ubah Layanan Kesehatan Jadi Serba Digital, Halodoc Jangkau 20 Juta Pengguna Sehari

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Selama pandemi Covid-19, layanan kesehatan digital menjadi pilihan masyarakat.

Misalnya Halodoc yang kini mencapai pengguna lebih 20 juta per hari, dengan pengguna dari berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Papua.

"Selama hampir tujuh tahun beroperasi, Halodoc terus berinovasi guna menghadirkan akses layanan kesehatan yang dapat diandalkan pengguna kapanpun dan dimanapun. Di Halodoc kami selalu mengedepankan kepentingan pengguna patient first," ujarnya Veronica Sari Utami, Chief Operating Officer Halodoc dalam kegiatan baru-baru ini.

Platform kesehatan masyarakat ini dipilih, karena memiliki inovasi yang relevan dengan kebutuhan pengguna serta strategi marketing berbasis data yang tepat dan konsisten.

Karena itu, aplikasi ini meraih penghargaan dalam kurun waktu kurang dari tiga (3) bulan.

Yakni penghargaan tersebut yakni Marketeers Youth Choice Award (YCA) 2023, Fortune Indonesia Change the World 2022, Katadata25: The Game Changer in Digital dan PPKM Award 2023 dari Pemerintah Indonesia.

"Kemudahan dan kenyamanan mereka dalam mengakses layanan kesehatan menjadi fokus Halodoc. Kami hadir menjadi bagian dari keseharian masyarakat," ungkap Veronica.

Strategi marketing yang diterapkan berbasis data fokus pada 7P yaitu product, promotion, people, place, price dan physical evidence menjadi kunci dalam berbagai inisiatif.

Sementara sisi profil pengguna, aplikasi Halodoc telah dirancang untuk dapat memenuhi kebutuhan kesehatan bagi seluruh kelompok umur, mulai dari gen Z, millennial, hingga baby boomers.

Beberapa inovasi yang dihadirkan mulai dari layanan Janji Temu, Home Lab, Mental Health, dan Animal Health.

Kedepannya, Halodoc akan fokus untuk terus mengembangkan berbagai layanan kesehatan preventif dan menjadikan aplikasi Halodoc semakin relevan untuk masyarakat di berbagai kalangan usia.