Warga Jakarta Merapat! Lokal Deal Tiba, Saatnya Nawar Harga Suka-suka

TRIBUNNEWS.COM - Kesempatan untuk memiliki Victus by HP 15 Gaming Laptop dengan harga suka-suka lewat event lelang Lokal Deal kini sudah beranjak ke region selanjutnya, yaitu Jakarta. Periode pendaftaran dan verifikasi juga telah dibuka mulai 1-13 April 2023.

Untuk itu, bagi warga Jakarta dan sekitarnya bisa langsung melakukan pendaftaran melalui situs hplokaldeal.id. Kemudian, isi data diri secara lengkap dan pilih salah satu store Lokal Deal di Jakarta yang turut berpartisipasi kali ini. Berikut adalah daftar store yang bisa kamu pilih:

- HP Flagship Store IT Gallery - PIM 2 (Pondok Indah Mall 2, Lantai 3, Unit 310 Jakarta Selatan)

- HP Store Sinarmulia - Mall Ambasador (Mall Ambassador, Lantai 3, No.36 Jl. Prof. Dr. Satrio, Jakarta Selatan)

- HP STORE by CPU COM (Harco Plaza Mangga Dua, Lantai 2, Blok B, No. 51-52 Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat)

Jika sudah mendaftar, kamu akan mendapatkan e-mail berisi kode unik yang harus diverifikasi ke store yang telah dipilih sebelumnya agar bisa mengikuti lelang.

Tidak hanya dapat kesempatan untuk #NawarSampaiDeal, 200 pengunjung pertama yang melakukan verifikasi berkesempatan untuk mendapatkan hadiah menarik. Selain itu, kamu juga bisa ikutan Victus AIM Challenge di store Lokal Deal dan memenangkan hadiah saldo digital senilai Rp100.000. Ada hadiah untuk 10 pemenang setiap harinya, lho!

Setelah sukses verifikasi, nantinya kamu akan menerima e-mail pemberitahuan dan tinggal login untuk mulai nawar suka-suka lewat lelang Lokal Deal.

Lelang Lokal Deal region Jakarta akan dilaksanakan pada Jumat, 14 April 2023 mendatang, jadi jangan sampai kelewatan untuk daftar dan verifikasi ya!

Pastinya, kamu tidak perlu khawatir karena Lokal Deal menghadirkan deal terbaik dengan sistem lelang yang aman dan adil. Yuk, siapkan penawaran terbaik agar kamu bisa bawa pulang Victus by HP 15 Gaming Laptop dengan #NawarSampaiDeal.