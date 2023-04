Kumpulan Kode Redeem PUBG Mobile Hari Ini, 12 April 2023, Dapatkan Hadiahnya Secara Gratis

TRIBUNNEWS.COM - Inilah kumpulan kode redeem PUBG Mobile yang terbaru pada Rabu, 12 April 2023.

Klaim kode redeem PUBG Mobile secara online di laman pubgmobile.com.

Tukarkan kode redeem sebelum batas waktu penukaran kodenya habis.

Simak cara dan proses pengeklaiman dengan hati-hati.

Tersedia berbagai pilihan hadiah menarik yang bisa Anda manfaatkan bermain game PUBG Mobile.

Dapatkan skin, senjata, voucher, dan item-item lainnya secara gratis.

Baca juga: Kumpulan Kode Redeem PUBG Mobile Terbaru, 10 April 2023, Segera Klaim Kodenya di pubgmobile.com

Kumpukan Kode Redeem PUBG Mobile Hari Ini (12/4/2023) dikutip dari laman prepareexams.com:

5FG10D33 – Falcon & Get Free Emotes

TIFZBHZK4A – New Legendary Outfit for Free

BAPPZEZMTB

GPHZDBTFZM24U

UKUZBZGWF

PGHZDBTFZ95U – M416 Skin only for the first 5000 players

Baca juga: Epic Games Hadirkan 4 Game Gratis di Bulan April 2023, Segera Klaim sebelum Periode Berakhir

S78FTU2XJ – New Skin