W.Media Road Show Konvensi Internasional Tentang Cloud dan Data Center

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perusahaan media teknologi global W.Media menyelenggarakan rangkaian roadshow tahunan Internasional Cloud & Datacenter Convention 2023 yang akan berlangsung di Jakarta pada 11 Mei 2023.

Ajang konvensi terbesar tentang cloud dan data center ini akan mempertemukan lebih dari 1300 IT Professional, Head IT, IT Leader, Inovator dan semua yang terkait dengan IT yang terkonsentrasi pada sektor data center baik untuk end-consumer maupun principal provider.

Head of Singapore & Indonesia W.Media, Sam Narby mengatakan pihaknya telah menyusun dengan rapi dan seksama agenda pembicara pada perhelatan acara yang diisi oleh diskusi para expert guna membahasa masa depan industri data center, penerapan dan eksplorasi teknologi terbaru, berbagi pengalaman, wawasan dan praktik terbaik terkait dengan IT data center di Indonesia.

Dipaparkan pula oleh pembicara utama tentang tren penting yang memiliki dampak pada data center dan perusahaan cloud di Indonesia.

Rangkaian diskusi yang berlangsung selama satu hari penuh ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua kalangan pada sektor industr IT dan Data Center.

Sam Narby juga turut serta sebagai pembuka acara serta memandu keberlanjutan sesi diskusi yang lebih mendalam, guna membahas perihal pengembangan energi, tenaga kerja, hingga keamanan cyber.

Menurut IndoKeppel, lewat Indonesia Cloud & Datacenter Convention oleh W.Media di Jakarta, berbagai pihak bisa mengeksplorasi, bertukar pandangan, dan mengembangkan pemahaman tentang lanskap infrastruktur digital.

Pemain industri terkemuka pada layanan Colocation, Cloud dan Data Center di Indonesia akan hadir dan turut serta mempresentasikan inovasi terbaru selama acara berlangsung. Event konferensei ini akan ditutup dengan sesi networking yang akrab antar para pelaku pemangku kepentingan yang hadir.

Dengan proyeksi pendapatan di pasar data center lokal yang mencapai 3,1 miliar dolar AS pada tahun 2023, Indonesia siap untuk terus tumbuh sejalan dengan perkembangan infrastruktur fisik dan digital yang memberikan peluang bagi kegiatan usaha lokal dan global.

"Besarnya populasi dan ruang terbuka untuk energi terbarukan, serta perkembangan peraturan, dan lokasi strategis Indonesia, semuanya mengindikasikan pertumbuhan dan inovasi lebih lanjut, serta mendorong kerjasama regional," imbuh Sam Narby.