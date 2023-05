Ponsel Lipat Google Meluncur 10 Mei, Usung Kamera Ultra Wide 12 MP dan Lensa Telefoto 10 MP

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM CALIFORNIA – Ponsel lipat Pixel Fold buatan Google dirumorkan rilis perdana pada 10 Mei 2023, informasi tersebut mencuat ke publik setelah Google memamerkan gawai anyarnya di kanal YouTube Made by Google dengan judul “May The Fold Be With You”.

Dalam caption video berdurasi delapan detik itu, Google mencantumkan dua tanda pagar atau hastag #GoogleIO dan #PixelFold.

Google juga menuliskan tautan link yang akan mengarahkan pengguna untuk mendaftar agar bisa mengetahui informasi terkini mengenai Pixel Fold.

Penyematan link dan hastag tersebut yang kemudian membuat para netizen berspekulasi apabila smartphone lipat tersebut akan diperkenalkan ke publik dalam acara tahunan Google I/O 2023 yang diprediksi akan digelar pada 10 sampai 12 Mei.

Kendati juru bicara Google belum memberikan pernyataan khusus terkait peluncuran ponsel baru ini, namun dalam postingan yang diunggah akun Twitter @madebygoogle disebutkan bahwa PixelFold akan mulai dipasarkan pada 10 Mei 2023.

Spesifikasi Google Pixel Fold

Dalam postingan video yang diunggah Google tidak disinggung sama sekali mengenai spesifikasi Google Fold.

Namun mengutip dari The Verge, Pixel Fold hadir dengan layar cover seluas 5,8 inci dan layar full terbuka 7,6 inci, mirip seperti Samsung Z Fold.

Bila dilihat secara sekilas, layar utama Pixel Fold terlihat memiliki bezel atau bingkai layar yang cukup tebal di keempat sisinya. Di bagian punggung, perangkat lipat ini mengusung desain dan tampilan yang serupa dengan kebanyakan Google Pixel series.

Yang membedakan Pixel Fold dengan ponsel lainnya adalah modul kameranya yang sengaja diletakan secara horizontal.

Saat dibuka, ponsel lipat satu ini akan menampilkan layar bagian dalam yang besar yang dilengkapi dengan bilah pencarian dan widget untuk menampilkan cuaca dan waktu.

Dari segi kamera ponsel ini diisukan mengusung kamera selfie 9,5 MP. Sementara di bagian belakang, terdapat tiga sensor kamera yang terdiri dari kamera utama 64 MP dengan sensor Sony IMX 787, lensa ultrawide 12 MP (Sony IMX386), dan lensa telefoto 10 MP.

Untuk ketahanan baterai, Pixel Fold menawarkan baterai yang lebih tahan lama, hingga 24 jam penggunaan atau 72 jam saat mode hemat daya.

Sayangnya Pixel Fold akan menggunakan chip Google Tensor G2 Ram 12 GB, sama dengan chip yang digunakan oleh Pixel 7 Series.

Dengan semua spesifikasi tersebut, Pixel Fold diperkirakan meluncur ke pasar global dengan harga berkisar 1.700 dollar AS, sedikit lebih murah bila dibandingkan dengan Samsung Galaxy Z Fold yang dijual seharga 1.799 dollar AS.