GPS Tracker Super Spring Ini Bisa Live Camera, Apa Saja Fitur-fitur Unggulannya?

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- PT Super Spring Indonesia merilis dua GPS Tracker untuk pemakaian di perusahaan dan personal, masing-masing Superspring Guarda S250 dan Superspring Cammy X40 yang dilengkapi dengan fitur live camera untuk pasar Indonesia.

Federicko, Business Development Manager PT Super Spring Indonesia mengatakan, Guarda S40 ini merupakan GPS tracker pengembangan dari seri Superspring S250 yang saat ini masih dipasarkan.

"Perangkat ini memiliki fitur sensor lebih banyak daripada S250 seperti sudah support sensor suhu, sensor pintu, speed buzzer dan SOS alarm dan sudah didukung konektivitas 4G, bisa melacak keberadaan kendaraan, mendengar percakapan, komunikasi dua arah, mematikan mesin kendaraan dari jarak jauh," ujar Federicko, Business Development Manager PT Super Spring Indonesia di acara pengenalan kedua produk di Jakarta, Senin 8 Mei 2023.

Baca juga: Review Amazfit GTS 4, Smartwatch Flagship dengan GPS Tracking Super Kuat dan Akurat

Dia menambahkan, unit ini legal dan bersertifikasi Ditjeb Postel. Pihaknya memberikan free biaya pemasangan dengan server yang dikelola oleh internal Superspring dan produk ini ditawarkan dengan harga Rp 2,1 juta.

Super Spring juga merilis GPS tracker Cammy X40 dengan fungsi live camera sekaligus dengan fitur lebih advance dibanding GPS tracking. Perangkat ini juga sudah disertifikasi Ditjen Postel.

"Fungsinya untuk memantau aktivitas kendaraan kendaraan dalam bentuk live video, memutar ulang riwayat rekaman video, memantau dari aplikasi, dengan video berkualitas HD," jelas Federicko.

GPS tracker ini didukung jaringan 4G dan dilengkapi wire kit tanpa biaya tambahan.

Fitur lainnya di GPS tracker ini adalah bisa mematikan mesin kendaraan dari jarak jauh, laporan perjalanan lengkap, integrated dua report, bisa mendengar percakapan di dalam kabin kendaraan dan komunikasi dua arah dengan driver dengan cukup menghubungi nomor GSM-nya serta dilengkapi SIM Card dan paket data GPS selama 6 bulan dan MicroSD 128 Gb. Kapasitas MicroSD ini bisa diekspansi hingga 256 Gb.

Perangkat ini terkoneksikan kamera menghadap depan dan satu kamera eksternal sebagai kamera opsional yang bisa ditaruh di dalam kabin atau menghadap ke jalan di belakang mobil. Kamera ini dibeli terpisah.

Seri Cammy X40 tidak dilengkapi dengan sensor sensor karena lebih menyasar ke penggunaan pada kendaraan yang membawa penumpang. Sementara seri Guarda S40 lebih menyasar penggunaan pada kendaraan angkutan barang.

Baca juga: Tips Agar Driver ShopeeFood Tak Sepi Pesanan: Pakai GPS dengan Akurasi Tinggi

Pihak Superspring memberikan garansi unit 2 tahun, support integrasi dengan server internal milik Superspring dan customer care 24 jam. Superspring menggratiskan biaya instalasi di seluruh Indonesia.

Cammy X40 menyasar penggunaan pada perusahaan rental, bisnis logistik, perusahaan transportasi antarkota, hingga keluarga yang memiliki sopir antar jemput pribadi untuk memantau kondisi keluarga di dalam kabin kendaraan.

"User tebesar kita perusahaan logistik dan perusahaan rental. Konsumen B2B mencapai 70 persen dari total customer dan sisanya customer ritel dengan sebaran customer terbesar di Jabodetabek," jelas Federicko.

Produk ini dipasarkan Rp 3,9 juta dan ditargetkan terjual 1.000 unit per bulan dengan dukungan after pemasaran dan after sales 49 cabang dan customer care 24 jam.