OPPO Find N2 Flip Resmi Meluncur di Indonesia, Berikut Berbagai Keunggulannya!

TRIBUNNEWS.COM - Smartphone lipat atau flip tengah menjadi tren di industri ponsel saat ini. Turut hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan ponsel lipat dengan desain yang compact, OPPO resmi meluncurkan hp lipat pertamanya di Indonesia, yaitu OPPO Find N2 Flip.

Namun, tak hanya sekadar meramaikan tren, OPPO tentunya membekali smartphone flagship pertama yang diproduksi di pabrik OPPO dalam negeri ini dengan sejumlah keunggulan.

Mulai dari teknologi engsel yang terbaru, layar depan yang terluas di kategorinya, daya tahan baterai yang mumpuni, hingga kamera profesional hasil kerja sama dengan Hasselblad, seluruh teknologi tersebut bisa ditemukan oleh para penggemar smartphone lewat ponsel lipat ini.

“Berbagai keunggulan dari inovasi teknologi yang kami kembangkan menjadikan OPPO Find N2 Flip sebagai HP lipat dengan pengalaman pengguna lebih baik. Ini merupakan bukti komitmen OPPO untuk menciptakan produk yang benar-benar berfokus untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Kehadiran OPPO Find N2 Flip mengawali era baru bagi OPPO dan kami sangat antusias bisa menetapkan standar baru untuk ponsel lipat di Indonesia,” jelas Chief Marketing Officer OPPO Indonesia, Patrick Owen.

Ingin tahu lebih lanjut tentang sederet keunggulan yang dimiliki OPPO Find N2 Flip? Simak pembahasannya berikut ini!

New Generation Flexion Hinge, Teknologi Engsel Generasi Terbaru

Patrick Owen mengungkapkan bahwa OPPO menghadirkan teknologi yang menjawab tantangan pada smartphone lipat melalui OPPO Find N2 Flip. Dengan teknologi New Generation Flexion Hinge, OPPO Find N2 Flip menawarkan desain yang compact, fleksibel, dan tanpa celah ketika ditutup, sehingga mengurangi risiko masuknya debu ke smartphone.

Kelebihan lain dari teknologi ini yaitu memungkinkan OPPO Find N2 Flip tampil dengan layar dengan bekas lipatan paling dangkal pertama kalinya, bahkan hampir tersembunyi jika dibandingkan HP lipat lainnya karena hanya berukuran 0,11 mm.

Ketahanan engsel dari OPPO Find N2 Flip pun telah diuji oleh OPPO secara ekstrem dengan sertifikasi dari TÜV Rhineland. Hasilnya, perangkat ini mampu bertahan hingga 400.000 kali siklus lipatan, lebih tinggi dari HP lipat lainnya yang beredar di pasaran. Ini setara dengan penggunaan lebih dari 10 tahun, dengan pembukaan dan penutupan layar sebanyak 100 kali dalam sehari.

“Mengembangkan inovasi HP lipat memang memakan waktu yang tidak sebentar. Namun bagi OPPO investasi adalah hal yang penting. Menjadi yang pertama bukanlah yang utama, karena keunggulan yang menjadi prioritas kami. Dan kami yakin OPPO Find N2 Flip memiliki keunggulan sebagai hp lipat terbaik di tanah air saat ini,” jelas Patrick.

Desain estetik dengan cover screen lebih besar

OPPO Find N2 Flip didesain dengan bodi aluminium yang tidak meninggalkan bekas sidik jari dengan pola gelombang micro-etched yang unik di sepanjang engselnya. Dengan dua pilihan warna yang cantik, yaitu Astral Black dan Moonlit Purple, OPPO mengklaim ponsel lipat ini layak meraih predikat smartphone paling estetik.

Dengan berat hanya 191 gram dan lebar 7,45 mm ketika dibuka, OPPO Find N2 Flip juga sangat tipis dan ringan. Perangkat ini juga memiliki penutup belakang melengkung dengan presisi yang tepat sehingga terasa nyaman saat digenggam, baik terbuka maupun tertutup.

Tak hanya sampai di situ, OPPO Find N2 Flip menghadirkan layar depan terbesar di kategori HPlipat yang ada di pasaran sekarang yaitu 3,26 inci dan berorientasi vertikal. Hal ini tentu membuat pengguna dapat dengan mudah melihat preview selfie secara utuh, mengecek notifikasi, atau bahkan meningkatkan sisi fungsionalitasnya.

Kamera berkualitas, kapasitas baterai lebih besar

HP lipat pertama OPPO ini turut dibekali kamera utama 50MP dengan sensor Sony IMX890, ultra-wide 8MP, dan kamera depan 32MP dengan sensor Sony IMX709. Kamu juga bisa mengambil gambar dari berbagai sudut untuk hasil foto yang lebih dinamis dengan Mode FlexForm, di mana OPPO Find N2 Flip dapat dilipat dengan sudut antara 45º dan 110º.

Tak perlu khawatir kehabisan daya, teknologi engsel OPPO Find N2 Flip memungkinkan baterai berkapasitas besar 4.300mAH bisa tertanam dalam ruang yang sempit. Ditambah dengan dukungan pengisian baterai SuperVOOC 44W, daya ponsel ini juga dapat terisi dari 0 persen hingga 62% hanya dalam 30 menit.

Untuk mendukung konsumen premium dengan performa kelas flagship, OPPO Find N2 Flip juga dibekali prosesor Dimensity 9000+ dan kenyamanan penggunaan berkat ColorOS.

HP lipat OPPO ini menjadi makin mumpuni karena OPPO Find N2 Flip merupakan salah satu smartphone di dunia yang akan pertama kalinya menerima Google Android 14 Beta 1 Update.

OPPO Hadirkan Pop Up Store dan berbagai promo

Untuk mengajak masyarakat melihat keunggulan OPPO Find N2 Flip, OPPO mengadakan OPPO Find N2 Flip Pop Up Store yang menghadirkan pengalaman berbeda dalam menggunakan smartphone lipat terbaru OPPO mulai tanggal 10 Mei 2023 di kota-kota besar di Indonesia.

Selain itu, dalam peluncuran Find N2 Flip, OPPO juga bekerja sama dengan fashion designer yang aspirasional, Peggy Hartanto dan Stella Risa untuk memvisualkan keunggulan OPPO Find N2 Flip melalui sebuah Trunk Show.

“Ini sebagai bukti bahwa OPPO ingin agar keunggulan dari Find N2 Flip dapat mendukung industri kreatif dalam negeri, dan menjangkau lebih banyak komunitas masyarakat dari latar belakang minat yang beragam,” tutup Patrick.

Sebagai informasi, OPPO Find N2 Flip dibanderol di Indonesia dengan harga Rp14.999.000. Pembeli dapat mendapatkan keuntungan ekstra senilai Rp4.550.000 berupa OPPO Premium Services, termasuk layanan OPPO Care+ selama satu tahun dengan asuransi kerusakan atau asuransi garansi penggantian unit baru selama satu tahun, gratis dua kali penggantian anti gores original UV/AR setiap tahun, dan juga bonus Bundling im3 Data Plan Indosat selama 12 bulan dengan kuota hingga 600GB.

Selain itu, OPPO turut memberikan penawaran spesial berupa cashback hingga Rp1.000.000 dan bunga cicilan 0% hingga 12 bulan dari BCA, BNI, BRI, BSI, CIMB Niaga, Digibank, Mandiri, Bank Mega, OCBC NISP, Bank Permata, dan didukung oleh Mastercard.

Terdapat juga berbagai keuntunggan tambahan senilai hingga Rp8.500.000 yang bisa didapatkan lewat aplikasi My OPPO, seperti 2x Point My OPPO, voucher diskon Rp200.000 dari A Lux Life Beauty, voucher diskon Rp200.000 dari Bobobobo, voucher diskon 5% dari Corkcicle.

Selain itu, kamu juga bisa menikmati ACT Energizing Cell Treatment dari EUROSKINLAB, Kiloburn Treatment dari European Slimming Centre (ESC), voucher diskon Rp1.000.000 dari Optik Melawai, voucher diskon 10% dari Segari, dan Medical Facial Treatment dari Skin+ Clinic.

Menariknya lagi, dengan membeli OPPO Find N2 Flip kamu berkesempatan untuk mendapatkan The Official Marvel Studios “Guardians of the Galaxy Vol 3” Sticker Pack, stiker eksklusif dari KitKat dan Wonderful Indonesia, serta kesempatan untuk berlangganan gratis Spotify Premium selama 12 bulan!

OPPO Find N2 Flip sudah dapat dibeli secara offline di OPPO Store, OPPO Brand Store, dan seluruh toko rekanan resmi OPPO di Indonesia, sedangkan untuk pemesanan secara online dapat dilakukan melalui website dan aplikasi OPPO Online Store dan juga OPPO Official Store Lazada, Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Akulaku, AladinMall, BliBli dan Bukalapak.

Yuk, jangan sampai kamu melewatkan kesempatan untuk memiliki OPPO Find N2 Flip! Untuk informasi lebih lengkap klik di sini dan untuk keterangan mengenai exclusive benefit OPPO Find N2 Flip, silakan kunjungi tautan ini.