WhatsApp Rilis Fitur Kunci Chat, Ini Cara Menggunakannya Agar Pesan Rahasia Lebih Privat

TRIBUNNEWS.COM - Sebagai upaya membuat pesan pengguna tetap privat dan aman, WhatsApp merilis fitur baru bernama Kunci Chat (Chat lock).

Fitur Kunci Chat akan memberikan perlindungan ekstra untuk chat paling rahasia pengguna.

Saat fitur Kunci Chat aktif, utas chat akan dihapus dari kotak masuk dan ditempatkan di dalam folder khusus yang hanya dapat diakses dengan kata sandi atau metode keamanan biometrik perangkat pengguna seperti sidik jari dan Face ID.

Fitur Kunci Chat juga secara otomatis menyembunyikan isi chat di notifikasi.

"Kami yakin bahwa fitur ini akan sangat bermanfaat bagi mereka yang terkadang perlu berbagi ponsel dengan keluarga atau orang lain dalam beberapa kesempatan, dan ketika chat rahasia masuk, mereka dapat merasa lebih aman dan terjaga privasinya," tulis WhatsApp Indonesia dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunnews.com, Selasa (16/5/2023).

Baca juga: Punya 109,9 Juta Pengguna di Indonesia, Ini 5 Langkah TikTok Lindungi Pengguna Remaja

Dalam beberapa bulan ke depan, WhatsApp akan menambahkan beberapa opsi tambahan untuk fitur Kunci Obrolan.

Termasuk kemampuan untuk mengunci perangkat pendamping dan membuat kata sandi khusus untuk chat, sehingga pengguna dapat menggunakan kata sandi unik yang berbeda dari kata sandi yang digunakan untuk mengunci ponsel.

Cara Mengaktifkan Fitur Kunci Chat

Cara mengaktifkan fitur Kunci Chat di WhatsApp tergolong mudah.

Untuk mengunci chat, cukup ketuk satu per satu nama atau grup, lalu pilih opsi kunci.

Untuk membuka chat yang terkunci, tarik kotak masuk perlahan ke bawah dan masukkan kata sandi atau metode keamanan biometrik perangkat.

Pengguna dapat mematikan atau menyalakan kunci chat melalui info chat untuk setiap chat yang ingin dikunci.

1. Ketuk info chat (chat info) > Kunci chat (Chat lock).

2. Ketuk 'Kunci chat ini dengan sidik jari' (Lock this chat with fingerprint) atau 'Kunci Chat Ini dengan Face ID' (Lock This Chat with Face ID).