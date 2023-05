Rekomendasi Game PlayStation 3, PS4, PS5 yang Wajib Dimainkan di 2023

TRIBUNNEWS.COM - Game console (konsol game) besutan Sony Interactive Entertainment (SIE), PlayStation memiliki tempat tersendiri bagi para gamer.

Beragam konsol game buatan Sony yang saat ini ada di pasaran, mulai dari PlayStation 3 (PS 3), PlayStation 4 (PS 4), PlayStation 5 (PS 5), bahkan konsol jadul yang dirilis tahun 2000 silam (PS 2) masih bisa dibeli di beberapa e-commerce.

Baik kamu yang sudah memiliki salah satu konsol game seperti PS 3, PS 4, PS 5, maupun yang sedang berencana untuk membelinya, tidak ada salahnya menyimak beberapa rekomendasi game yang wajib dimainkan di salah satu konsol tersebut di tahun 2023.

Daftar rekomendasi game berikut diurutkan mulai dari konsol generasi teranyar, PS 5.

Rekomendasi Game PS5

Situs web yang kerap mengulas seputar teknologi, Digital Trends merangkum puluhan judul game PS 5 terbaik di tahun 2023.

PlayStation 5 (PS5). (Blog Sony PlayStation)

Urutan pertama ada God of War Ragnarok yang dirilis pada November 2022.

Laman tersebut menilai God of War Ragnarok tetap berpegang pada formula yang ada di God of War (2018).

Kemudian terdapat judul Star Wars Jedi: Survivor (2023), Resident Evil 4 (2023), Call of Duty: Modern Warfare II (2022), Overwatch 2 (2022).

Selanjutnya game Like a Dragon: Ishin! (2023), The Last of Us Part I (2022), Stray (2022), The Callisto Protocol (2022), Marvel's Midnight Suns (2022), Horizon Forbidden West (2022), dan masih banyak lagi.

Buat kamu yang belum memiliki PS 5, konsol terbaru Sony ini dibandrol mulai dari Rp 6 jutaan.

Pantauan Tribunnews.com, Kamis (25/5/2023) di Tokopedia, harga PS5 Digital Version Rp6.899.000 dengan 1 stik (Dualsense) original.

Sementara PS5 Disc Edition alias ada drive disk, dijual dengan harga Rp 9.699.000.

Terdapat juga PlayStation 5 yang dijual dengan beragam bundle dengan harga yang pastinya berbeda.