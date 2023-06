Resmi Dirilis Hari Ini! Yuk, Miliki Vivo Y36 Smartphone ‘Gaya Sultan, Performa Jagoan’

TRIBUNNEWS.COM - Smartphone yang ditunggu-tunggu, vivo Y36 sudah bisa dipesan mulai hari ini dengan harga Rp3.399.000! Sebagai terobosan yang paling dinanti dari series ini, vivo Y36 tampil dengan Dynamic Glass Design dan Ultra O Screen ala gaya Sultan.

Dalam hal performa, smartphone ini didukung oleh 256GB ROM dan menjadi smartphone dengan salah satu ruang memori berkapasitas terbesar di kelasnya, yakni 8GB + 8 GB Extended RAM, dan dilengkapi dengan pengisian baterai 44W FlashCharge.

Tidak hanya itu, vivo Y36 juga memiliki konfigurasi kamera 50MP Main Camera yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna di setiap aktivitas harian yang produktif dan menyenangkan.

Apa lagi sih kelebihan dari HP gaya sultan dengan performa jagoan ini? Simak pembahasan di bawah untuk mengetahui lebih banyak tentang vivo Y36!

Punya desain menawan level flagship stylish ala Sultan

vivo Y36 hadir dengan Dynamic Glass Design dan Ultra O Screen ala Gaya Sultan.

Sesuai dengan tagline yang diusung, vivo Y36 punya tampilan luar ‘Gaya Sultan’ yang merupakan inovasi dari Dynamic Glass Design. Jika sebelumnya material glass tersebut hanya dimiliki smartphone flagship, inovasi ini hadir pada vivo Y-Series untuk pertama kalinya lewat vivo Y36.

Untuk pilihan warna, vivo Y36 punya pilihan yang indah dan menawan. Varian warna pertama, Glitter Aqua, membawa gabungan material glass dengan teknologi Golden Ripple Process dari vivo. Teknologi ini membungkus body smartphone sehingga menghadirkan warna berkilau layaknya kilauan air pada danau yang terkena cahaya.

Sementara untuk varian warna kedua yaitu Meteor Black, didapatkan lewat proses Fluorite AG Glass yang menghasilkan permukaan matte yang sangat elegan, serta tahan terhadap sidik jari serta goresan saat pemakaian.

Dengan desain 2.5D Flat Frame dan dimensi yang ramping, smartphone ini tak hanya indah dan elegan secara visual, tapi juga nyaman digenggam serta pas untuk disimpan di dalam saku meski memiliki ukuran baterai besar pada perangkatnya.

“Kami di vivo selalu menempatkan konsumen sebagai pusat dari arah inovasi yang kami hadirkan. Dan di pertengahan tahun ini, kamu luncurkan sebuah terobosan Y Series dengan kisaran 3 jutaan yang memiliki fitur terbaik dan material kualitas tinggi yang pertama di kelasnya,” ucap Product Manager vivo Indonesia Gilang Pamenan.

Tak sampai di situ, vivo juga menambahkan Fantasy Frame dengan desain Dynamic Dual Ring. Tampilan Fantasy Frame ini juga ditambahkan pada area modul kamera, sehingga menghadirkan tekstur seperti pelangi di bawah sinar matahari dan menambahkan sentuhan yang terlihat atraktif.

Selain itu, vivo Y36 Series secara spesial membawa desain Dynamic Dual Ring yang mengambil inspirasi dari fitur "Twin-Lens Reflex" dari perangkat fotografi profesional, sehingga memberikan kesan professional imaging kepada pengguna.

“Melalui smartphone vivo Y36, kami ingin menawarkan pembaharuan teknologi unggulan dari vivo yang bisa didapatkan oleh lebih banyak konsumen. Kami menghadirkan vivo Y36 dengan menawarkan desain terbaik di kelasnya dari body hingga bagian layarnya,” tambah Gilang.

Untuk desain layar, vivo membawa Ultra O Screen yang memberikan kesan layar smartphone berkelas layaknya smartphone flagship. Inovasi layar ini dirancang untuk memaksimalkan rasio tampilan pada layar pada vivo Y36, sehingga akan memberikan pengalaman visual lebih imersif. Dengan demikian, pengguna dapat menikmati pengalaman menonton hiburan terbaik favoritnya secara maksimal!

Performa jagoan untuk jawab kebutuhan setiap konsumen

Selain desain yang unggul, vivo Y36 juga membawa pembaharuan pada segi performa berupa kapasitas memori besar 256GB ROM, yang merupakan salah satu yang terbesar di kelasnya.

Kapasitas penyimpanan ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan dokumen dalam jumlah besar seperti jenis data, seperti foto, video, musik, dokumen, dan juga aplikasi.

Dengan muatan memori besar tersebut, pengguna bahkan bisa menyimpan sampai dengan lebih dari 52.000 foto atau 850 episode drama korea dalam smartphone mereka. Hadirnya memori 256GB ROM ini juga memberikan kapasitas dua kali lebih besar dari rata-rata memori perangkat smartphone di segmen dan kelas yang sama.

Tidak ketinggalan, vivo Y36 juga dibekali dengan kapasitas 8GB + 8GB Extended RAM yang siap digunakan untuk mendukung beragam aktivitas pengguna tanpa ada kendala lagging.

Guna memberikan performa terbaiknya, fitur Extended RAM pada smartphone ini akan bekerja untuk memperluas memori penyimpanan sementara dengan mengambil hingga 8GB ROM yang tidak terpakai.

Vivo juga membawa peningkatan ini agar pengguna bisa mendapatkan fleksibilitas untuk menginstal dan menggunakan berbagai aplikasi lebih lama tanpa khawatir lag.

Lewat ekspansi RAM ini, pengguna akan bebas untuk menjalankan hingga lebih dari 25 aplikasi secara aktif di latar belakang. Pengguna pun dapat berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya dengan lancar dan mulus.

“Kami juga membawa teknologi dengan tenaga jagoan yang mulus dengan 8GB + 256GB guna mendukung produktivitas konsumen dalam satu genggaman smartphone," jelas Gilang lagi.

Untuk mendukung penggunaan banyak aplikasi sekaligus dalam satu waktu, vivo Y36 juga memiliki baterai besar 5000mAh yang dilengkapi dengan pengisian daya cepat 44W FlashCharge, memungkinkan baterai smartphone terisi sampai 30 persen hanya dalam waktu 15 menit saja.

Berkat kemampuan ini, vivo Y36 menjadi salah satu smartphone dengan sistem pengisian daya tercepat di kelasnya.

Dan untuk pertama kalinya, vivo menghadirkan terobosan perlindungan yang memastikan keamanan seluruh aspek saat melakukan pengisian daya yakni dengan dukungan 24-Dimension Security Protection.

Teknologi ini akan bekerja maksimal dalam menjaga dan menangani enam komponen mulai dari smartphone, baterai, charging chip, port, kabel, dan power input—termasuk dalam empat aspek lainnya seperti arus listrik, voltage, suhu, dan perlindungan tambahan.

Berbagai teknologi pengisian daya juga tersedia guna mencocokkan strategi pengisian daya yang optimal dengan skenario penggunaan yang berbeda, mengurangi konsumsi baterai, dan juga panas yang dihasilkan oleh pengisian cepat. Dengan begitu, perangkat ini akan dapat digunakan lebih lama dan selalu nyaman saat diisi ulang maupun digunakan sehari-hari oleh pengguna.

Guna memenuhi kebutuhan penggunaan smartphone yang mumpuni dan bisa diandalkan di berbagai kondisi, vivo Y36 turut didukung dengan dapur pacu yang kuat. Untuk smartphone ini, vivo menyematkan platform chipset Snapdragon 680, yang menampilkan fabrikasi 6nm.

Platform ini hadir untuk memberikan konsumsi daya yang sangat rendah dan masa baterai yang lebih lama. Chipset ini juga dapat memberikan kinerja tertinggi dan pengalaman hiburan sehari-hari yang luar biasa.

Tidak hanya sampai di situ, vivo juga memberikan pengalaman audio visual terbaik bagi pengguna lewat kemampuan Audio Booster volume 200% yang memiliki kemampuan hingga mencapai 73dB.

Kemampuan ini dapat memberikan pengalaman audio yang sangat intens saat digunakan untuk menonton video, sehingga pengguna akan mendengar setiap gerakan halus dan emosi dari setiap karakter dan latar musik di layar serta efek suara dari setiap video dengan lebih jelas dan imersif.

Layar dari vivo Y36 juga membawa resolusi tinggi FHD+, dukungan 100% DCI-P3 Color Gamut, Sunlight Display, dan juga 90Hz Refresh Rate yang memberikan pengalaman entertainment yang seru dan menyenangkan.

Membuatnya makin mewah, smartphone ini sudah memiliki refresh rate hingga 90Hz, yang memungkinkan navigasi, scrolling, perpindahan antar aplikasi, dan animasi dalam aktivitas mobile gaming terlihat lebih halus.

Tak cuma itu, vivo turut membawa teknologi layar yang besar 6,64 berkualitas tinggi untuk memberikan visual layar yang lebih luas serta menampilkan detail dan kontras gambar yang jelas saat digunakan. Dengan begitu, vivo Y36 juga dapat memberikan pengalaman menonton terbaik walaupun pengguna sedang di bawah sinar matahari.

Bagi kaum muda yang suka berpetualang di luar ruang, smartphone vivo Y36 jadi pilihan tepat berkat sertifikasi IP54 Dust & Splash Waterproof, yang memastikan smartphone terlindungi dari debu hingga cipratan air.

Ditambah, vivo Y36 sudah memiliki Quality-Tested Durability (32.000 Times Drop Test, 6.000 USB Plugging Test, -20 C – 50 C (phone in use) & -40 C – 75 C (phone in storage) Extreme Environment Test, 6.500 Headset Port Test, dan juga Anti Gores).

Guna memberikan kemudahan bagi serangkaian aktivitas harian konsumen, vivo Y36 juga sudah hadir dengan teknologi terkini berupa NFC Multifunctions yang dapat memudahkan kehidupan sehari-hari penggunanya. Teknologi ini dapat memudahkan pengguna dalam memeriksa saldo uang elektronik, transfer dokumen, serta menduplikasi fungsi kartu akses rumah atau loker hanya dalam smartphone vivo Y36.

Tangkapan gambar yang jernih

Dalam hal kamera, vivo Y36 juga membawa kemampuan dan inovasi terbaik di kelasnya. Smartphone ini memiliki kamera belakang beresolusi tinggi untuk hasil foto yang lebih jernih, mulus, dan stabil dengan detail baik pada kondisi malam ataupun siang hari.

Dengan konfigurasi kamera 50MP Main Camera dan 16MP Front Camera, pengguna dapat menikmati pengalaman fotografi terbaik. Hal ini juga didukung dengan sematan fitur dan kemampuan Double Exposure dan Bokeh Flare Portrait pada kamera belakang untuk efek bokeh yang memukau.

Di samping itu, hadir juga fitur Portrait Light Effect dan Portrait Bokeh yang telah disematkan baik pada kamera depan maupun belakang. vivo Y36 juga memiliki fitur Super Night Mode agar setiap hasil pengambilan momen berharga tetap terang dalam kondisi pencahayaan apapun. Dengan berbagai kelebihan tersebut, hasil foto yang diambil lewat perangkat ini akan jadi lebih beragam dan indah.

Untuk perekaman video, vivo Y36 turut dibekali dengan fitur Ultra-Stable Video yang dapat menstabilkan aktivitas perekaman video dalam berbagai situasi, termasuk berjalan, berlari, atau merekam rekaman dari kendaraan yang bergerak!

Dapatkan penawaran menarik di Program Selling Day vivo Y36

Penawaran menarik dari vivo Y36

Bagi konsumen yang ingin mendapatkan vivo Y36, smartphone ini dibanderol dengan harga Rp3.399.000.

Untuk menyambut antusiasme para konsumen Indonesia, vivo telah membuka program penjualan untuk vivo Y36 mulai hari ini, Kamis, 1 Juni 2023, secara online dan offline secara eksklusif di channel offline vivo store, erafone dan mitra yang bekerja sama dengan vivo serta di channel online vivo.com, mitra e-commerce dan TikTok Shop dari vivo Indonesia.

Selama periode program Selling Day ini, konsumen akan menikmati berbagai benefit untuk setiap pembelian vivo Y36 baik secara online maupun offline, mulai dari program operator bundling, pilihan sistem pembayaran yang beragam, hingga berbagai macam gift menarik.

Vivo juga membuka program operator bundling berupa Hard Bundling XL Axiata untuk vivo Y36 untuk periode 25 Mei hingga 31 Juli 2023. Setiap pembelian smartphone vivo Y36 akan mendapatkan SIM Card XL Axiata dan Kuota Internet 10GB/ bulan dengan harga Rp25.000,- per bulan selama 12 bulan.

Benefit bundling XL Axiata ini hanya bisa didapatkan 1 kali per 30 hari (maksimal 12 kali) dan untuk mendapatkan promo bundling, pelanggan bisa melakukan pembelian paket data.

Selain itu, tersedia juga paket Bundling 2GB per bulan selama satu tahun dengan total kuota 24GB. Pada bulan kedua dan seterusnya, pelanggan diwajibkan untuk mengisi pulsa minimal Rp25.000,- untuk mendapatkan ekstra kuota 2GB. Tersedia pula Paket Bebas 8GB bulanan selama satu tahun dengan total kuota 96GB.

Untuk setiap pembelian kuota promo, periode bundling dan akumulasi transaksi dapat dilihat melalui aplikasi myXL.

Di kesempatan ini, vivo juga memberikan pilihan serta kemudahan sistem pembayaran cicilan melalui layanan Kredit Plus, HCI, dan Indodana. Seluruh ragam benefit dan paket penawaran ini dapat dinikmati dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

“Kami berharap dengan dibukanya program Selling Day hari ini, konsumen setia vivo bisa dengan mudah mendapatkan vivo Y36 sehingga mereka dapat segera merasakan kemampuan “Gaya Sultan, Performa Jagoan” yang telah kami bawa dalam smartphone ini,” tutup Gilang.

Program penjualan varian vivo Y36 5G, akan diinformasikan dalam waktu dekat. Untuk informasi lebih lanjut tentang produk vivo Y36 dan program penjualannya, kamu bisa langsung mengunjungi website vivo Indonesia atau akun media sosial resmi di kanal YouTube, Instagram, dan Facebook.