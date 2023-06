YouTuber Indonesia Berpenghasilan Terbanyak, Zuni and Family hingga Rans Entertainment

YouTube Rans Entertainment/Tangkapan Layar - Berikut inilah daftar Youtuber Indonesia berpenghasilan terbanyak per bulan, berdasarkan data Social Blade, Selasa (13/6/2023), ada Zuni and Family hingga Rans Entertainment.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut urutan YouTuber Indonesia dengan penghasilan terbanyak.

Berdasarkan data Social Blade, Selasa (13/6/2023), dengan jumlah subscribers 17,9 juta, penghasilan Zuni and Family per bulan mencapai sekitar USD 9.700-USD 155.400 atau setara Rp 144 juta hingga Rp 2,3 miliar (kurs Rp 14.863 per dollar AS).

Kemudian, penghasilan Jess No Limit berada di rentang USD 28.900-USD 449.100 atau setara Rp 429 juta hingga Rp 6,6 miliar.

Disusul, Raffi Ahmad dengan akun Rans Entertainment di rentang USD 14.800-234.400 atau setara Rp 220 juta hingga Rp 3,4 miliar.

Berikut urutan YouTuber Indonesia penghasilan terbanyak, berdasarkan data Social Blade, Selasa (13/6/2023):

1. Jess No Limit

Jumlah subscribers: 27,9 juta

Jumlah video yang diupload (akumulatif): 2.072

Jumlah penonton (akumulatif): 3,42 miliar

Proyeksi pendapatan per bulan: USD 28.900-USD 449.100 atau setara Rp 429 juta hingga Rp 6,6 miliar

(kurs Rp 14.863 per dollar AS)

2. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina (Rans Entertainment)

Jumlah subscribers: 25,2 juta

Jumlah video yang diupload (akumulatif): 3.641

Jumlah penonton (akumulatif): 6,36 miliar

Proyeksi pendapatan per bulan: USD 14.800-USD 234.400 atau setara Rp 220 juta hingga Rp Rp 3,4 miliar

(kurs Rp 14.863 per dollar AS)

3. Ria Ricis (Ricis Official)

Jumlah subscribers: 32,5 juta

Jumlah video yang diupload (akumulatif): 2.584

Jumlah penonton (akumulatif): 5,90 miliar

Proyeksi pendapatan per bulan: USD 13.400-USD 214.300 atau setara Rp 199 juta hingga Rp 3,1 miliar

(kurs Rp 14.863 per dollar AS)

4. Zuni and Family

Jumlah subscribers: 17,9 juta

Jumlah video yang diupload (akumulatif): 209

Jumlah penonton (akumulatif): 6,70 miliar

Proyeksi pendapatan per bulan: USD 9.700-USD 155.400 atau setara Rp 144 juta hingga Rp 2,3 miliar

(kurs Rp 14.863 per dollar AS)

5. Baim Wong dan Paula Verhoeven (Baim Paula)

Jumlah subscribers: 21,1 juta

Jumlah video yang diupload (akumulatif): 2.272

Jumlah penonton (akumulatif): 4,49 miliar

Proyeksi pendapatan per bulan: USD 6.500-USD 103.600 atau setara Rp 966 juta hingga Rp 1,5 miliar

(kurs Rp 14.863 per dollar AS)

6. Atta Halilintar (AH)

Jumlah subscribers: 30,3 juta

Jumlah video yang diupload (akumulatif): 2.133

Jumlah penonton (akumulatif): 4,30 miliar

Proyeksi pendapatan per bulan: USD 5.500-USD 87.000 atau setara Rp 81,7 juta hingga Rp 1,3 miliar

(kurs Rp 14.863 per dollar AS)

(Tribunnews.com/Latifah)