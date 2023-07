Baru Dirilis, Aplikasi Threads Pesaing Twitter Telah Diunduh 10 Juta Pengguna di Berbagai Negara

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, CALIFORNIA – Aplikasi sosial media Threads, yang diklaim jadi pesaing Twitter dilaporkan telah mencapai 10 juta unduhan pasca dirilis Mark Zuckerberg pukul 19.00 ET atau 06.00 WIB, Kamis (6/7/2023).

“Threads melewati tonggak sejarah 10 juta pendaftaran dalam waktu tujuh jam setelah peluncuran. Setelah empat jam pertama aplikasi ini telah berhasil memikat 5 juta pendaftar,” jelas CEO Threads, Mark Zuckerberg.

Mengutip dari Techcrunch, sosial media ini diluncurkan Meta di 100 negara secara serentak termasuk Indonesia, namun sayangnya khusus wilayah Uni Eropa Threads belum dapat tersedia karena adanya masalah terkait aturan privasi data di kawasan tersebut.

Meski baru meluncur, namun Threads tampaknya telah lama dinantikan oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Hal ini terlihat dari ramainya antusias para netizen yang berbondong – bondong mengunduh layanan ini di App Store maupun Play Store pasca perilisan.

Berbeda dari sosial media lainnya, Threads memungkinkan pengguna untuk melakukan login menggunakan akun Instagram yang sudah dimiliki, apabila pengguna memiliki lebih dari satu akun dan semuanya terdaftar di Instagram, sistem di Threads akan menawarkan akun mana saja yang ingin didaftarkan untuk log in ke Threads.

Sementara untuk akun yang belum terdaftar di Instagram, pengguna bisa menambah daftar akun lagi dengan meng-klik “Log in to another Instagram account”.

Kendati di klaim jadi kloningan dari aplikasi Twitter, namun sosial media besutan Zuckerberg ini bisa mengunggah update dalam bentuk teks dengan batas 500 karakter, lebih panjang ketimbang batas karakter di Twitter versi gratis yang hanya memberikan 280 karakter.

Selain mengunggah teks, pengguna juga bisa menyertakan link, foto, dan video dengan durasi hingga lima menit. Mirip dengan Instagram, feed utama di Threads berisi konten dan postingan yang direkomendasikan dari orang yang Anda ikuti.

Threads sendiri dibekali fitur berbagi atau share. Sehingga pengguna bisa membagikan konten mereka melalui Story dan Feed Instagram atau ke aplikasi lainnya seperti Twitter. Tak hanya itu pengguna Threads juga dapat membatasi siapa yang dapat membalas unggahan ke semua orang di platform, orang yang Anda ikuti, atau hanya pengguna yang Anda sebutkan di postingan Anda.

Dengan kelebihan ini Threads sukses memikat warga dunia untuk beralih meninggalkan Twitter, terlebih belakangan ini media soal berlogo burung biru itu terus merilis kebijakan yang kontroversial termasuk memberlakukan aturan pembatasan tweet serta menerapkan tarif langganan yang dipatok jauh lebih mahal dari sebelumnya.